Масштабный налет дронов зафиксирован на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16 дронов было сбито над территорией четырех регионов ЮФО. Режим беспилотной опасности объявлялся также на Северном Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев, расположенных в селе Кабардинка в Геленджике. В одном из них пришлось эвакуировать туристов.

С 23.00 мск 4 марта до 07.00 мск 5 марта было сбито 16 дронов в небе регионов ЮФО, заявили военные. В том числе девять БПЛА были сбиты в Ростовской области, четыре - над территорией Краснодарского края, два - в Волгоградской области и один - в Астраханской области, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Налет дронов зафиксирован в четырех районах Ростовской области. "Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах - Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Отметим, что в ночь на 5 марта был снят объявленный накануне режим беспилотной опасности в Новороссийске, Анапе, Сочи и на граничащей с городом федеральной территории Сириус, а также в Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае, следует из сообщений глав муниципалитетов и регионов.

Напомним, что пять человек, пострадавших от ночной атаки БПЛА на Волгоград ночь на 4 марта, проходят лечение в отделении нейрохирургии.