Главная   /   Лента новостей
16:25, 4 марта 2026

Врачи назвали удовлетворительным состояние пострадавших при атаке дронов на Волгоград

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек, пострадавших от ночной атаки БПЛА на Волгоград, проходят лечение в отделении нейрохирургии.

Как писал "Кавказский узел",  многоквартирный дом поврежден беспилотником в Тракторозаводском районе Волгограда, пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Мэрия организовала эвакуацию жильцов дома в пункт временного размещения. 

Пострадавшие при атаке дронов ВСУ в Волгограде в ночь на 4 марта пять человек находятся в нейрохирургическом отделении. "Их состояние оценивается как удовлетворительное,", - цитирует ТАСС в комитете здравоохранения региона. Среди пострадавших оказались девушки 2007 и 1994 годов рождения, женщины 1953 и 1967 годов рождения и молодой человек 2004 года рождения.

В Тракторозаводском районе Волгограда пункт временного размещения, открытой ночью для жителей дома на улице Батова, пострадавшего при атаке беспилотника, к утру остался без посетителей. В администрации Волгограда сообщили, что ПВР был развернут на базе школы №1, сообщает издание «Городские вести»

«Только улеглись в кровать спать, как начали греметь взрывы. Слышали жужжание дронов, стрельбу по ним. После того невозможно было уснуть, перенервничали. В какой-то момент вместе с собаками спрятались в ванной комнате, так как боялись, что какой-то дрон может выбить окно — в прошлую атаку как раз пострадала соседняя многоэтажка, казалось, что в этот раз настала наша очередь. К счастью, все обошлось, но на работу пошли мрачнее тучи и с чувством полного опустошения», - — рассказала изданию «Новости Волгограда» жительница южной части города Анастасия.

Еще один очевидец рассказал, что оказался в момент атаки на улице. «Услышали с другом жужжание дрона, в небе его не видели, но от страха кинулись бежать от него к ближайшему дому. Находиться в тревогу на улице было очень глупо и неосмотрительно с нашей стороны», - поделился своим опытом горожанин.

Напомним, что после очередной атаки дронов на Волгоградскую область 25 февраля взрывотехники обнаружили и уничтожили семь беспилотников, их общая масса в тротиловом эквиваленте составила около 200 килограммов. В ночь с 12 на 13 февраля в результате атаки в Волгоградской области были госпитализированы три человека.

