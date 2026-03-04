27 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО

Военные минувшей ночью сбили 21 беспилотник в Волгоградской области, четыре в Ростовской и два в Астраханской. В Ростовской области обломки сбитого дрона упали на территорию стройки.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 марта в результате атаки БПЛА получили ранения пять жильцов многоэтажного дома в Волгограде. В Среднеахтубинском районе Волгоградской области повреждены три частных дома.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

С 23.00 мск 3 марта до 7.00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника, в том числе 21 в Волгоградской области, четыре в Ростовской и два в Астраханской. Остальные пять дронов сбиты в Белгородской и Курской областях, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Вечером 3 марта, с 20.00 до 23.00 мск, военные сбили 34 БПЛА в Ростовской области и один - Волгоградской области, указано в другом сообщении ведомства.

Минувшим вечером и ночью Ростовская область подверглась атаке десятков дронов, сообщил сегодня губернатор Юрий Слюсарь.

Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле

"Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах - Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле - в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения", - написал он.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.14 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Волгограде в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.