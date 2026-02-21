Квартиры жителей Волгограда повреждены при атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о 10 беспилотниках, сбитых сегодня утром в четырех регионах ЮФО. В Волгограде при атаке повреждены окна многоквартирных домов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные сбили, по данным Минобороны, 77 украинских беспилотников, в том числе 24 в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и один в Волгоградской. Еще четыре дрона были сбиты над акваторией Азовского моря, а остальные - в Курской, Белгородской, Самарской, Саратовской, Воронежской областях и в Крыму.

Ночью и утром воздушная атака произошла в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области - Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил он.

С 07.00 до 09.00 мск перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников, в том числе пять в Ростовской области, три на Кубани и по одному в Астраханской и Волгоградской областях, сообщило Минобороны.

Еще два дрона сбиты за пределами ЮФО - в Белгородской области, отмечается в публикации.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атаки повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах на юге Волгограда: по улице Танеева, 6, улице Панферова, 14, улице Саушинская, 7 и улице 2-я Штурманская, 9а.

Зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок

"Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения. Также зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок. Пострадавших, а также повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры нет", - приводятся его слова в телеграм-канале областной администрации.

Сегодня утром уничтожены в БПЛА ещё в трех районах Ростовской области - Белокалитвинском, Каменском и Верхнедонском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Оперштаб Кубани и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 11.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях утренних атак.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.