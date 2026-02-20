×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:54, 20 февраля 2026

Житель Кубани обвинен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело против 49-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в призывах к террористической деятельности через интернет. 

Дело против жителя Кубани, которое расследовали сотрудники ФСБ, рассмотрит Южный окружной военный суд.

Согласно версии обвинения, летом 2025 года мужчина, находясь у себя дома в Краснодарском крае, разместил в сети материалы с призывами к террористической деятельности, используя мессенджер. Основанием для преследования 49-летнего пользователя сети стали публикации, сделанные 19 июля и 3 августа, отмечается в сообщении краевой прокуратуры. 

 Ведомство не уточняет конкретный характер публикаций и содержащихся в ней призывов, не указывает имя обвиняемого и его род занятий. Также в пресс-релизе прокуратуры нет данных, согласился ли фигурант с предъявленными обвинениями. 

Мужчине вменяется статья о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет заключения.

В картотеке Южного окружного военного суда есть несколько недавно зарегистрированных дел по этой статье, но данные обвиняемых в них скрыты. Последнее поступление такого дела датировано 13 февраля, следует из записей на сайте суда.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии уроженца Дагестана Омара Исмаилова, признав его виновным в пропаганде терроризма.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше