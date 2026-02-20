Боец из Дагестана убит на Украине

Замрат Рамазанов из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1813 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1812 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски погибшему в военной операции Замрату Рамазанову в Зильской школе отчиталась сегодня администрация Табасаранского района в Telegram-канале.

Замрат Рамазанов в 2008 году был призван на срочную службу. Затем, служил уже по контракту в части дислоцированной в Чеченской Республике. В августе 2025 года добровольно отправился на специальную военную операцию, а в сентябре 2025 года был убит. У Замрата Рамазанова остались жена и маленькая дочь, отмечается в публикации чиновников.

6 февраля администрация Табасаранского района сообщала, что в зоне боев на Украине убит Мафедар Рамазанов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1813 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.