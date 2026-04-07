Проезд к дагестанскому селу закрыт из-за оползней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на движение автомобилей по дороге к селу Талги со стороны Махачкалы введен из-за переувлажнения грунта и активизации оползней.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах и 173 участка автомобильных дорог.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Движение машин временно запрещено на участке автодороги «Объезд г. Махачкала через пос. Талги» (ФАД «Кавказ» – Талги»), сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Запрет введен "в связи с активизацией оползневых процессов в результате прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунтов", пояснило ведомство.

"Транспортное сообщение с пос. Талги осуществляется со стороны Буйнакского района с выходом на автомобильную дорогу «Махачкала – Буйнакск – Леваши – Гуниб». Транзитное движение через Талги также закрыто!" – говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью и 8 апреля осадков также не ожидается.

Семь человек объявлены погибшими в результате наводнения в Дагестане

Напомним, 5 апреля в Дагестане произошло разрушение Геджухской плотины, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. Позднее было найдено тело пятилетней девочки, спасатели продолжили поиски ее бабушки.

При этом следствие 6 апреля объявило бабушку девочки умершей. Согласно публикации Следственного комитета, затопление автомобиля в Дербентском районе "привело к смерти местной жительницы и ее несовершеннолетней внучки". Кроме того, в том же районе при затоплении другого автомобиля "наступила смерть двух несовершеннолетних, находившихся в салоне".

Еще два человека, девушка и ребенок, были спасены из реки, но умерли в больнице, о них ведомство сообщило ранее в тот же день в другой публикации.

Кроме того, в дагестанском селе Кирки 5 апреля оползень снес жилой дом, погибла местная жительница Кистаман Мазанова. Таким образом, в результате наводнения в Дагестане погибли по меньшей мере семь человек.

