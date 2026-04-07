Кавказский узел

09:58, 7 апреля 2026

Проезд к дагестанскому селу закрыт из-за оползней

Дорога к селу Талги со стороны Махачкалы. Фото: https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/news/transport/item/proezd-cherez-posyolok-talgi-ogranichen-iz-za-obvala-gornyh-porod/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на движение автомобилей по дороге к селу Талги со стороны Махачкалы введен из-за переувлажнения грунта и активизации оползней.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах и 173 участка автомобильных дорог.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Движение машин временно запрещено на участке автодороги «Объезд г. Махачкала через пос. Талги» (ФАД «Кавказ» – Талги»), сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Запрет введен "в связи с активизацией оползневых процессов в результате прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунтов", пояснило ведомство.

"Транспортное сообщение с пос. Талги осуществляется со стороны Буйнакского района с выходом на автомобильную дорогу «Махачкала – Буйнакск – Леваши – Гуниб». Транзитное движение через Талги также закрыто!" – говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью и 8 апреля осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Семь человек объявлены погибшими в результате наводнения в Дагестане

Напомним, 5 апреля в Дагестане произошло разрушение Геджухской плотины, поток воды смыл с трассы несколько автомобилей. Спасатели вытащили из воды семь человек, двое из которых умерли в больнице. Еще два человека пропали без вести. Позднее было найдено тело пятилетней девочки, спасатели продолжили поиски ее бабушки.

При этом следствие 6 апреля объявило бабушку девочки умершей. Согласно публикации Следственного комитета, затопление автомобиля в Дербентском районе "привело к смерти местной жительницы и ее несовершеннолетней внучки". Кроме того, в том же районе при затоплении другого автомобиля "наступила смерть двух несовершеннолетних, находившихся в салоне".

Еще два человека, девушка и ребенок, были спасены из реки, но умерли в больнице, о них ведомство сообщило ранее в тот же день в другой публикации.

Кроме того, в дагестанском селе Кирки 5 апреля оползень снес жилой дом, погибла местная жительница Кистаман Мазанова. Таким образом, в результате наводнения в Дагестане погибли по меньшей мере семь человек.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
Все события дня
Новости
Жительница дагестанского села. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:36, 6 апреля 2026
Жители Мамедкалы упрекнули власти в бездействии после потопа
Угощение для седера. Фото: Haim Charbit / Unsplash.com
22:52, 6 апреля 2026
Еврейские общины юга России отказались от медийности в праздновании Песаха
Канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Скриншот видео Единый оператор Республики Дагестан
18:15, 6 апреля 2026
Подачу воды ограничили в Махачкале из-за непогоды
Эвакуация людей во время наводнения в Дагестане. Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан
16:38, 6 апреля 2026
Жителей села Андреевка эвакуируют после паводка в Дагестане
Эвакуация людей во время паводка в Дагестане. Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан
14:49, 6 апреля 2026
Число жертв паводка в Дагестане выросло до четырех
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Последствия оползня в селе Илсхан-Юрт. Фото: Ризван Эдильсултанов / ИА “Чечня Сегодня”.
06 апреля 2026, 21:53
Более 120 семей лишились домов в Чечне в результате наводнения

Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 апреля 2026, 15:45
Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
06 апреля 2026, 12:57
Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

Военный в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 апреля 2026, 06:01
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше