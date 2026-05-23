00:34, 23 мая 2026

Боец из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Южной Осетии Руслан Газзаев убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 97 военнослужащих из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", газета "Республика Северная Осетия"  в четвертую годовщину со дня начала специальной военной операции опубликовала портреты бойцов из Южной Осетии, погибших за это время в зоне боевых действий. Из списка стали известны имена еще 42 убитых в зоне СВО бойцов из Южной Осетии. По данным издания, за год с февраля 2025 по февраль 2026 года, в военной операции на Украине были убиты 33 человека.

Потери Южной Осетии в боях на Украине вызвали вопросы о мотивах комбатантов. Из 96 южноосетинских бойцов, погибших в российской СВО, почти четверть объявлены убитыми за первые месяцы 2026 года. Дискуссия пользователей Facebook* о смерти комбатанта растянулась на 1,5 тысячи комментариев, авторы многих из них задались вопросами о мотивах бойцов.

В специальной военной операции на Украине был убит боец из Южной Осетии Рулан Газзаев, позывной "Лысый", сообщило государственное информационное агентство "Рес" Южной Осетии.

Газзаеву был 31 год. У него остался малолетний сын. Дата и адрес похорон станет известна, когда тело бойца доставят на Родину, уточнило агентство.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 97 бойцов из Южной Осетии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

