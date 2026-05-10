15:00, 10 мая 2026

Проект закона о ратификации нового договора с Южной Осетией направлен в Госдуму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией, подписанный 9 мая в Москве.

Как писал "Кавказский узел", между Россией и Южной Осетией 18 марта 2015 года был подписан договор о союзничестве и интеграции, он вступил в силу 30 июля 2015 года. Документом предусмотрены открытие границы, повышение пенсий и зарплат, а также обеспечение безопасности Южной Осетии без вхождения в состав России.

Текст "Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции" размещен на "Кавказском узле".

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией, подписанного 9 мая, сообщает сегодня ТАСС.

"Ратифицировать договор об углублении союзнического взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанный в городе Москве 9 мая 2026 года", - цитирует агентство текст законопроекта.

Согласно пояснительной записке к документу, размещенной сегодня в системе "Законотворчество" на сайте Госдумы, целями углубления сотрудничества названы "обеспечение регионального мира и стабильности, проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшение социально-экономических условий, развития инфраструктуры", а также создание благоприятной среды для свободного перемещения "капиталов, товаров, услуг и рабочей силы" между Россией и Южной Осетией.

"Стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах", - сказано в пояснительной записке.

Договор подписали Путин и Гаглоев

Договор об углублении союзнического взаимодействия подписали 9 мая Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщила в тот же день "Газета.ру".

"Я знаю, что вы работали над этим документом. Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он даст возможность углублять дальше наши взаимоотношения, прежде всего, в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии", - привело издание слова Путина.

В свою очередь Гаглоев заявил, что отношения России и Южной Осетии выходят на новый уровень, говорится в публикации.

Напомним, в 2016 году Южная Осетия и Россия подписали соглашение о пенсиях. Согласно документу, если общая сумма пенсионного обеспечения российских пенсионеров, живущих в Южной Осетии, не достигает среднего уровня пенсионного обеспечения в СКФО, то к общей сумме пенсии назначается доплата. В марте 2017 года Совет Федерации ратифицировал это соглашение.

Однако в феврале 2025 года кабмин России потребовал изменить соглашение, выяснив, что за восемь лет более 37,7 миллиона рублей было перечислено на счета умерших пенсионеров. Российские власти подготовили требование к югоосетинской стороне вернуть излишки полученных пенсий.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

