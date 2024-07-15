Абхазия и Южная Осетия не увидели угрозы от возможного сближения Грузии с Россией

15 июля 2024, 08:42

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Изменения во внешнеполитическом курсе Грузии не повлияют на отношения Цхинвала и Сухума с Кремлем, уверены аналитики в Абхазии и Южной Осетии. Политологи из Грузии заявили, что Тбилиси готов обсуждать с Кремлем позиции сторон по Абхазии и Южной Осетии, а депутат Госдумы РФ Константин Затулин счел такие переговоры невозможными.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны США перенесло на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер" (Noble Partner) после того, как в Грузии был принят закон об иноагентах. Евросоюз приостановил вступление Грузии в объединение и заморозил 30 миллионов евро, выделенных для поддержки грузинских военных. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли действия Евросоюза и США призывом к смене власти в Грузии.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Абхазия готова развивать отношения с Грузией, но без посягательств на независимость

Абхазия не откажется от независимости, заявил руководитель международного проекта "Кавказ – наш общий дом", политолог из Абхазии Давид Дасания. "Не для того абхазы десятилетиями боролись за свои права, чтобы сдать свои позиции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазы десятилетиями боролись за свою независимость

Если Россия откажется поддерживать Абхазию в потенциальном конфликте с Грузией, ей поддержку окажут народы Северного Кавказа, считает он.

Дасания указал, что в Абхазии растет разочарование политикой Кремля из-за действий некоторых российских политиков и официальных лиц. При этом в Абхазии есть значительная часть населения, которая готова принять любые заявления России, поскольку считает, что без России Абхазия не может справиться с некоторыми вызовами.

Грузия может принять предложение России о конфедерации, чтобы "сохранить лицо", считает политолог. "Грузии не останется ничего другого, поскольку воевать они не хотят", – сказал Давид Дасания.

Если вопрос о возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии даже и будет поднят, то он будет обсуждаться закрыто, ведя при этом подготовку общественного мнения в России и Грузии, полагает абхазский журналист Роин Агрба.

Он также подчеркнул, что Абхазия не откажется от независимости. "Большинство населения Абхазии хочет нормализации отношений с Грузией, готовы торговать, но не готовы поступится независимостью", – сказал Агрба корреспонденту "Кавказского узла".

На текущем этапе речь может идти либо о конфедерации, либо о взаимном признании, считает он. "Я сомневаюсь, что Грузия будет готова принять такие условия. У Грузии все время одна позиция – "все или ничего". Поэтому Грузия постоянно отвергала предлагаемые варианты – федерация, конфедерация и так далее", – сказал аналитик.

Большинство жителей Абхазии "поймут и поддержат" улучшение отношений Грузии и России. Но Абхазия будет оставаться независимой, отметила корреспонденту "Кавказского узла" абхазский политолог Нателла Акаба.

Серьезных шагов со стороны Кремля по изменению статусов Абхазии и Южной Осетии ожидать не стоит, заявил на условиях анонимности аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии.

"Я не вижу оснований для подобного размена. Для этого нужно капитальные изменения политики России. Кроме того, не факт, что позиции "Грузинской мечты" железобетонные, а если победит оппозиция, то все договоренности будут тут же забыты", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия может пойти на конфедеративное государство, включающее Грузию, Абхазию и Южную Осетию, и при этом эта конфедерация должна вступить в Союзное Государство, считает аналитик "Но такой вариант – это чистая фантастика", – подчеркнул он.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Южная Осетия неформально является частью России"

Политическая прохлада от Евросоюза в отношении Грузии и приостановка финансирования различных грантов могут способствовать потеплению российско-грузинских взаимоотношений, но никак не могут стать поводом для политических уступок со стороны России в вопросах Южной Осетии и Абхазии в пользу Грузии, считает политолог из Южной Осетии Анна Кокоева.

Почти все жители Южной Осетии имеют российские паспорта

"За 15 лет в статусе признанного государства Южная Осетия неформально уже почти стала частью России. Это и практически 100-процентная паспортизация жителей Южной Осетии российским гражданством. Все эти годы Россия совершала и продолжает совершать большие финансовые вливания в республику. Отстроенные военные базы вдоль границы, договоренности на десятки лет вперед об охране государственных границ Южной Осетии, реализация государственных проектов по обновлению инфраструктуры столицы и районов республики, договоры и соглашения по таможне, по межгосударственной торговле. Потом, ведь большая часть населения пользуется российским пакетом соцуслуг на основании российского гражданства. То есть тут уже много связующих ниточек, которые так просто не оборвать только потому, что у верховной политической власти в Грузии временно изменилось настроение в сторону России", – сказала Кокоева корреспонденту "Кавказского узла".

Россия не станет сдавать свои позиции относительно Абхазии и Южной Осетии, даже исходя из репутационных интересов, а также из-за отсутствия уверенности в постоянстве общественно-политических настроений в Грузии, отметила политолог.

"У Грузии довольно часто меняются политические приоритеты и друзья. На протяжении всего президентского срока [Эдуарда] Шеварнадзе было относительное спокойствие в регионе. Пришел к власти [Михаил] Саакашвили, и с первых дней все понимали, что война неизбежна. Хотя Грузия и парламентская республика, тем не менее одна из партий всегда пропрезидентская, и это всегда играет свою роль. То есть друзья и приоритеты в Грузии меняются каждые пять лет от одних парламентских выборов к другим. Такое политическое непостоянство в формировании государственного курса еще долго будет держать в сомнениях не только Россию, но и Евросоюз. Самое главное то, что категоричные разногласия внутри Грузии постоянно приводят к острым конфронтациям и революциям в стране", – отметила Анна Кокоева.

Грузия ведет неустойчивую внешнюю политику

Тот факт, что Евросоюз демонстративно приостановил финансирование проектов в Грузии, а США перенесли совместные военные учения – это своего рода манипуляция, которая должна подтолкнуть власти Грузии к тому, чтобы определиться в дальнейших политических шагах и решениях, без затянувшихся колебаний и "перетягивания одеяла", заключила она.

Грузинские аналитики указали на отсутствие компромиссных предложений от Кремля

У правящей партии Грузии "Грузинская мечта" явная антизападная политика, которая стала проявляться в 2023-2024 годах при инициированном проекте закона "О прозрачности иностранного влияния", отметил бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

"Для [основателя "Грузинской мечты" и миллиардера] Бидзины Иванишвили главное – сохранение власти, чтобы ему никогда не мешали никакие выборы. В любом случае Кремль никогда не желал, чтобы Грузия становилась самостоятельным государством со своей внутренней интеграцией. Кремль не позволит никакого существенного восстановления территориальной целостности. Может придать какую-то форму такой видимости, много говорят о конфедерации, могут это использовать, чтобы подсластить пилюлю", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кремль придерживается формулы "разделяй и властвуй". Его устраивает слабая и раздробленная Грузия, которая будет зависеть от России, как Сухуми и Цхинвали, добавил он.

Кремль никогда и никому не уступал, придерживаясь политики по формуле "что сделано, то сделано". При этом, если бы у официальной Москвы было бы желание способствовать тому, чтобы Грузия начала восстанавливать отношения с Абхазией и Южной Осетией, то она сделала бы это раньше, тем более что "Грузинская мечта" демонстрировала примирительные жесты, заявил один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

Восстановление отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией возможно в контексте евроатлантической интеграции

"По крайне мере могли бы прекратить ползущую оккупацию, похищения и убийства наших граждан, но не сделали этого. Ничего нет компромиссного и с признанными ими независимыми территории Абхазии и Южной Осетии. Россия добровольно не упразднит свои посольства в Сухуми и Цхинвали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чечелашвили предположил, что восстановление отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией возможно в контексте евроатлантической интеграции, так как она увеличивает привлекательность Грузии. Жители Абхазии и Южной Осетии пересекают административную границу, приезжают в центральную часть страны на лечение или на учебу и видят разницу между сегодняшним Сухуми и Тбилиси, отметил аналитик.

"Евроатлантическая интеграция так же, как прямой диалог с нашими абхазскими и цхинвальскими соотечественниками, необходимое, но недостаточное условие. Сейчас налаживание взаимоотношений начаться не может – ухудшение отношений с западными партнерами снижает привлекательность Грузии и наш переговорный потенциал с нашими соотечественниками", – пояснил политолог.

Затулин отверг вариант изменения Кремлем позиции по Абхазии и Южной Осетии

Кремль не пойдет на изменение своей позиции по Абхазии и Южной Осетии хотя бы из репутационных рисков, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Россия может предложить Грузии многое – кроме предательства союзнических отношений и независимости Абхазии и Южной Осетии. Как бы ни было сладко само предательство, оно ударит бумерангом по репутации и подорвет веру в надежность России не только на Кавказе, но и вообще", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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