Отменен запрет на проезд по Транскаму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сняты ограничения на проезд по Транскавказской автомагистрали между Россией и Южной Осетией.
Как писал "Кавказский узел", 12 апреля был введен запрет на проезд всех видов транспорта по Транскавказской магистрали.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.
Движение по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях было возобновлено вечером 13 апреля для всех видов транспорта, сообщило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.
"Дорога была закрыта в связи с обрушением скальной породы на проезжую часть в районе населённого пункта Мизур, а также из-за повышенной лавинной опасности на участке от южного портала Рукского тоннеля", - говорится в публикации.
