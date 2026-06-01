Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На стационарное лечение отправлен уже 41 человек из 50 обратившихся к врачам с симптомами отравления после посещения кафе в Пятигорске. У пострадавших найдены маркеры бактерий, вызывающих сальмонеллёз.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая были госпитализированы с острой кишечной инфекцией девять жителей Пятигорска. Все они посещали одно кафе, его работа приостановлена. К вечеру 31 мая число госпитализированных выросло до 34.

Следственный комитет в связи с массовым отравлением в Пятигорске возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (статья 236 УК РФ).

К врачам обратились 50 человек

Число обратившихся к врачам после отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50 человек, сообщил сегодня представитель Минздрава Ставропольского края.

41 получает стационарное лечение, девять - амбулаторное

"За помощью обратились 50 пациентов: 41 получает стационарное лечение, девять - амбулаторное", - приводит его слова "Интерфакс".

По данным СКР на 31 мая, общее число пострадавших составляло 36, из них был госпитализирован 31 человек, в том числе двое детей 14 и пяти лет. "Пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение", - отмечается в публикации на сайте управления СКР по Ставрополью.

У пациентов найдены маркеры сальмонелл

В связи с массовым отравлением жителей Пятигорска было начато эпидемиологическое расследование, сообщило 31 мая в своем телеграм-канале краевое управление Роспотребнадзора.

"По результатам этиологической расшифровки молекулярно-генетическими методом в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в г. Пятигорске у 9 заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований", - говорится в публикации.

Для заражения сальмонеллёзом достаточно нескольких десятков бактерий

Бактерии сальмонеллы (Salmonella) вызывают сальмонеллёз - заболевание, которое преимущественно поражает желудочно-кишечный тракт с симптомами общей интоксикации и обезвоживания. Сальмонеллы способны длительно сохраняться в пищевых продуктах. Соление и копчение не приводят к полной гибели сальмонелл, говорится на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Размножение сальмонелл в пищевых продуктах не приводит к изменению внешнего вида, вкуса и запаха

"Основной путь передачи сальмонеллеза — пищевой, реже водный (при купании в водоемах) и контактно-бытовой (при тесном взаимодействии с заболевшим). Преимущественно заболевание возникает из-за употребления пищевых продуктов животного и растительного происхождения. [...] Интенсивное размножение сальмонелл в пищевых продуктах не приводит к изменению внешнего вида, вкуса и запаха", - сообщило ведомство.

Наибольшую опасность представляют пищевые продукты и блюда, которые не подвергаются или недостаточно подвергаются термической обработке (например, полусырые бифштексы, яйца сырые и всмятку, яичница-глазунья), а также длительно хранящиеся при комнатной температуре. При этом симптомы заболевания появляются не сразу и могут проявиться спустя несколько дней.

"Инфицирующая доза для развития заболевания весьма мала. Известны отдельные случаи заболевания сальмонеллезами и даже вспышки, когда заражающая доза не превышала нескольких десятков бактерий", - отмечается в публикации.