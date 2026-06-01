Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На стационарное лечение отправлен уже 41 человек из 50 обратившихся к врачам с симптомами отравления после посещения кафе в Пятигорске. У пострадавших найдены маркеры бактерий, вызывающих сальмонеллёз.
Как писал "Кавказский узел", 30 мая были госпитализированы с острой кишечной инфекцией девять жителей Пятигорска. Все они посещали одно кафе, его работа приостановлена. К вечеру 31 мая число госпитализированных выросло до 34.
Следственный комитет в связи с массовым отравлением в Пятигорске возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (статья 236 УК РФ).
К врачам обратились 50 человек
Число обратившихся к врачам после отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50 человек, сообщил сегодня представитель Минздрава Ставропольского края.
41 получает стационарное лечение, девять - амбулаторное
"За помощью обратились 50 пациентов: 41 получает стационарное лечение, девять - амбулаторное", - приводит его слова "Интерфакс".
По данным СКР на 31 мая, общее число пострадавших составляло 36, из них был госпитализирован 31 человек, в том числе двое детей 14 и пяти лет. "Пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение", - отмечается в публикации на сайте управления СКР по Ставрополью.
У пациентов найдены маркеры сальмонелл
В связи с массовым отравлением жителей Пятигорска было начато эпидемиологическое расследование, сообщило 31 мая в своем телеграм-канале краевое управление Роспотребнадзора.
"По результатам этиологической расшифровки молекулярно-генетическими методом в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в г. Пятигорске у 9 заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований", - говорится в публикации.
Для заражения сальмонеллёзом достаточно нескольких десятков бактерий
Бактерии сальмонеллы (Salmonella) вызывают сальмонеллёз - заболевание, которое преимущественно поражает желудочно-кишечный тракт с симптомами общей интоксикации и обезвоживания. Сальмонеллы способны длительно сохраняться в пищевых продуктах. Соление и копчение не приводят к полной гибели сальмонелл, говорится на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.
Размножение сальмонелл в пищевых продуктах не приводит к изменению внешнего вида, вкуса и запаха
"Основной путь передачи сальмонеллеза — пищевой, реже водный (при купании в водоемах) и контактно-бытовой (при тесном взаимодействии с заболевшим). Преимущественно заболевание возникает из-за употребления пищевых продуктов животного и растительного происхождения. [...] Интенсивное размножение сальмонелл в пищевых продуктах не приводит к изменению внешнего вида, вкуса и запаха", - сообщило ведомство.
Наибольшую опасность представляют пищевые продукты и блюда, которые не подвергаются или недостаточно подвергаются термической обработке (например, полусырые бифштексы, яйца сырые и всмятку, яичница-глазунья), а также длительно хранящиеся при комнатной температуре. При этом симптомы заболевания появляются не сразу и могут проявиться спустя несколько дней.
"Инфицирующая доза для развития заболевания весьма мала. Известны отдельные случаи заболевания сальмонеллезами и даже вспышки, когда заражающая доза не превышала нескольких десятков бактерий", - отмечается в публикации.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.