Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Пятигорске

Число госпитализированных с отравлением после посещения кафе в Пятигорске граждан достигло 34, возбуждено уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", девять человек отравились в Пятигорске после посещения кафе, они госпитализированы. Проводится проверка, кафе временно закрыто. К вечеру 31 мая число госпитализированных выросло до 31 человека, еще пятеро в больнице ехать отказались.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за массового отравления в кафе в Пятигорске, пишет 31 мая "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

Дело возбуждено в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (статья 236 УК РФ).

К вечеру в инфекционное отделение больницы №2, создан резерв койко-мест на фоне массового отравления, поступили еще три человека с аналогичными симптомами. Таким образом, общее число госпитализированных выросло до 34, информирует ТАСС со ссылкой на главу города Дмитрия Ворошилова.

Он рекомендовал всем, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из кафе "Мао бао", обратиться к врачам.