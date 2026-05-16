05:54, 16 мая 2026

Подросток со Ставрополья задержан за попытку поджечь вагон в Новосибирской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17-летний юноша из Ставропольского края под влиянием мошенников пытался поджечь вагон на станции Инская в Новосибирской области. Попытка не удалась, юноша задержан.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России, 14 мая юноша по указанию неустановленных лиц, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытался поджечь стоявший на путях вагон с грузом. Однако интенсивность горения была недостаточной, так что поджог не удался, сообщает 15 мая Следком России в своем телеграм-канале.

Юноша осознал, что совершает что-то противоправное, и сообщил о произошедшем в полицию. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершении диверсии (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 281 УК РФ).

По данным пресс-службы транспортной полиции Сибирского федерального округа, юноша стал жертвой мошенников, которые через мессенджер прислали ему вредоносные ссылки и взломали аккаунт в "Госуслугах".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля три уроженца Ростовской области Владислав Матухненко, Антон Есауленко и Евгения Кудряшова были приговорены к длительным срокам за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
