Подросток со Ставрополья задержан за попытку поджечь вагон в Новосибирской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17-летний юноша из Ставропольского края под влиянием мошенников пытался поджечь вагон на станции Инская в Новосибирской области. Попытка не удалась, юноша задержан.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России, 14 мая юноша по указанию неустановленных лиц, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытался поджечь стоявший на путях вагон с грузом. Однако интенсивность горения была недостаточной, так что поджог не удался, сообщает 15 мая Следком России в своем телеграм-канале.

Юноша осознал, что совершает что-то противоправное, и сообщил о произошедшем в полицию. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершении диверсии (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 281 УК РФ).

По данным пресс-службы транспортной полиции Сибирского федерального округа, юноша стал жертвой мошенников, которые через мессенджер прислали ему вредоносные ссылки и взломали аккаунт в "Госуслугах".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля три уроженца Ростовской области Владислав Матухненко, Антон Есауленко и Евгения Кудряшова были приговорены к длительным срокам за поджоги релейных шкафов на железной дороге.