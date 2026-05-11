Ставропольский чиновник из агентства по делам молодежи попал под санкции Британии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Росмолодежи Григорий Гуров, ранее в аппарате полпреда президента в СКФО, включен в санкционный список Великобритании.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи, уроженец Ставрополя Григорий Гуров попал под санкции Великобритании в связи с военной операцией на Украине. Всего ограничения введены против 86 юридических и физических лиц. "Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жестких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы с враждебной деятельностью России... Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны", – говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

Исходя из документа, активы попавших под санкции людей и организаций должны быть заморожены, сотрудничество с ними запрещено, физическим лицам закрыт въезд в Великобританию.

Сам глава Росмолодежи Гуров уже прокомментировал решение включить его в санкционный. «Мы сами выбираем путь, развиваем страну и отстаиваем свои интересы. У нас своя судьба. А британское королевство пусть живет своей», — цитирует Гурова РИА «Новости».

В 2006-2007 годах. Григорий Гуров был председателем Молодежной палаты Ставрополя, затем – сотрудником в ставропольском муниципальном центре молодежных инициатив "Трамплин". В 2008-2010 года возглавлял общественную молодежную палату при думе Ставропольского края. с 2010 по 2016 годах работал в департаменте по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 года перешел на работу в Федеральное агентство по делам молодежи, уточняет ТАСС.

Напомним, что в сентябре 2025 года мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова были включены в санкционный список Великобритании. Объясняя причину, британское правительство заявило, что Аймани Кадырова является "вовлеченным лицом", поскольку "участвует или участвовала в дестабилизации Украины" путем поддержки "программы правительства России по военно-патриотическому перевоспитанию украинских детей" в качестве президента фонда имени Ахмата Кадырова.