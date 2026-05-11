Двое военных из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Байбулат Урнбаев и Владислав Кузин из Камызякского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 739 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 737 бойцов из Астраханской области.

О передаче наград семьям убитых в военной операции отчиталась администрация Камызякского района на своей странице во "ВКонтакте".

Детали биографий и гибели бойцов в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 739 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти участника СВО из Камызякского района стало известно 5 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Муслим Жумахаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.