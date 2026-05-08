Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Активисты, вышедшие в 527-й день подряд к зданию парламента Грузии, потребовали освободить политических заключенных и поддержали требование о закупке медикаментов для детей с синдромом Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая, в 526-й день протестов, участники акции у парламента Грузии вновь поддержали требования родителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза вышли сегодня на площадь у парламента на проспекте Руставели в 527-й вечер подряд.

Плакаты протестующих напоминали о неизменном требовании освобождения политзаключенных и о требовании закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Активисты держали лозунги: “Суббота – день марша”, “Дайте детям лекарство”, “Сердца детей надо защитить”, Спасем детей”, “В нормальной стране людей не арестовывают за стояние на тротуаре”, “Кремль и прокремлевские в огне”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Один из плакатов гласил: “Ждем Гелу Хасая”. Активист партии "Гирчи - Больше свободы" Гела Хасая был арестован 1 октября по сфабрикованному обвинению в избиении человека.

В собрании на проспекте Руставели участвовали не менее 50 человек. В то же время у здания администрации правительства продолжается акция протеста родителей, чьи дети страдают синдромом Дюшенна, ее участники собираются провести на площади уже 19-ю ночь подряд, отмечает Publika.

По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна”, в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".