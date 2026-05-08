Кавказский узел

23:22, 8 мая 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, вышедшие в 527-й день подряд к зданию парламента Грузии, потребовали освободить политических заключенных и поддержали требование о закупке медикаментов для детей с синдромом Дюшенна. 

Как писал "Кавказский узел", 7 мая, в 526-й день протестов, участники акции у парламента Грузии вновь поддержали требования родителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза вышли сегодня на площадь у парламента на проспекте Руставели в 527-й вечер подряд. 

Плакаты протестующих напоминали о неизменном требовании освобождения политзаключенных и о требовании закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Активисты держали лозунги:  “Суббота – день марша”, “Дайте детям лекарство”, “Сердца детей надо защитить”, Спасем детей”, “В нормальной стране людей не арестовывают за стояние на тротуаре”, “Кремль и прокремлевские в огне”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Один из плакатов гласил: “Ждем Гелу Хасая”. Активист партии "Гирчи - Больше свободы" Гела Хасая был арестован 1 октября по сфабрикованному обвинению в избиении человека. 

В собрании на проспекте Руставели участвовали не менее 50 человек. В то же время у здания администрации правительства продолжается акция протеста родителей, чьи дети страдают синдромом Дюшенна, ее участники собираются провести на площади уже 19-ю ночь подряд, отмечает Publika. 

По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна”, в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
