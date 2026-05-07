Защита назвала незаконным приговор по делу о штурме президентского дворца в Грузии

Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, прошедшей 4 октября 2026 года в день муниципальных выборов, которая завершилась попыткой штурма президентского дворца. Защита назвала приговор политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в середине января Тбилисский городской суд оставил в заключении одиннадцать человек, обвиняемых в организации беспорядков в Тбилиси в ходе протестной акции в день муниципальных выборов 4 октября.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Сегодня суд вынес обвинительные приговоры участникам событий, которые произошли возле президентского дворца на улице Атонели 4 октября 2025 года, сообщает Interpressnews.

Оперному певцу Паате Бурчуладзе, членам "Единого национального движения" Муртазу Зоделава и Ираклию Надирадзе, представителю партии "Стратегия Агмашенебели" Паате Манджгаладзе и бывшему заместителю начальника Генштаба ВС Грузии Лаше Беридзе, которые являлись членами оргкомитета акции, суд назначил по семь лет лишения свободы.

По пять лет лишения свободы назначили активистам Торнике Мчедлишвили, Нике Гвенцадзе, Ираклию Чхвиркия и Гури Жвания. Заочно был осужден бывший глава управления оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили, который находится за границей. Ему дали 2 года тюрьмы.

Десять человек обвинялись в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенной группой лиц. Также им было предъявлено обвинение в участии в групповом насилии. Нане Сандер, помимо организации группового насилия, было предъявлено обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению правительства, что предусматривает до 9 лет лишения свободы.

По словам сына Пааты Бурчуладзе, Александра Бурчуладзе, сегодня стало ясно, что режим приговорил к лишению свободы не только организаторов, но и обычных людей, передает телекомпания Pirveli.

"Этот суд не может долго оставаться безнаказанным. Мы точно знаем, что 7 лет - это ничто, они скоро выйдут на свободу. Борьба продолжается, никто не сломлен, многих поймали, мы будем бороться до конца и обязательно победим", - сказал Александр Бурчуладзе.

Защита назвала приговор политизированным

"В очередной раз доказано, что суд в этой стране упразднен и захвачен режимом, установленным Иванишвили", - заявил после оглашения приговора Ираклий Абесадзе, адвокат Ираклия Надирадзе.

По его словам, судья придал форму приговора политическим заявлениям и обвинениям, которые пропагандисты режима так долго распространяли. "Когда меня, как адвоката, спрашивают, чего я ожидал, какой приговор вынесет так называемый судья, я всегда отвечаю, что он должен был учесть политические заявления Папуашвили, Кобахидзе, Каладзе и других пропагандистов режима, которые упорно твердят, будто политики организовали некие преступные действия 4 октября 2025 года, хотя этому нет никаких юридических доказательств", - заявил адвокат.

По мнению адвоката Беки Басилайи, решение суда было совершенно необоснованным и незаконным, суд озвучил то, что предписало правительство.

"Решение не имеет логического объяснения и юридических оснований. Применение судом первой части статьи 225 Уголовного кодекса 1 было абсолютно неправильным. При этом я хотел бы подчеркнуть, что в отношении Пааты Манджгаладзе не существовало даже минимального стандарта лжи, который прокуратура предъявляет в политически мотивированных делах. Не было никаких доказательств, ни малейшего намека на вину. В то же время незаконное и необоснованное решение было принято в отношении всех остальных", - сказал Басилайя.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

