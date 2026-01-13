×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
19:29, 13 января 2026

Суд в Тбилиси оставил под стражей обвиняемых по делу о штурме президентского дворца

Фото беспорядков в Тбилиси в ходе протестной акции в день муниципальных выборов 4 октября. Телекомпания Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/119066-sasakhlis-gobis-saqme-mosamartle-tamar-mchedlishvilma-braldebulebi-patimrobashi

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд оставил в заключении одиннадцать человек, обвиняемых в организации беспорядков в Тбилиси в ходе протестной акции в день муниципальных выборов 4 октября.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе -  арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Сегодня в Тбилисском городском суде началось слушание дела обвиняемых в организации беспорядков в Тбилиси в ходе протестной акции в день муниципальных выборов 4 октября. В суде  были просмотрены семь часов видеозаписей, представленных обвинением, информирует телекомпания Pirveli.

По словам адвокатов, видеозаписи не содержат никаких доказательств насилия со стороны кого-либо из подсудимых.

Нина Сандер на акции протеста в Тбилиси. Телекомпания Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/119033-tsikheshi-gashishvlebas-mtkhovdnen-nana-sanderi-shimshilobis-datskebas-aano

"Сегодня мы стали свидетелями очередной серии случаев политического правосудия. Прокуратура изучила семичасовую видеозапись, и моего клиента Александра Хабеишвили на этом материале вообще нет. Хочу также подчеркнуть, что в действительности на видеозаписи не отражено ни одного преступного деяния или насилия со стороны обвиняемых. Это происходит в основном потому, что у них нет доказательств, потому что эти люди просто не совершили преступления, и их судебное преследование ведется с политической мотивацией", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Десять человек обвиняются в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенной группой лиц. Также им предъявлено обвинение в участии в групповом насилии. Нане Сандер, помимо организации группового насилия, предъявлено обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению правительства, что предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Всего по делу "4 октября" задержаны более 60 человек, их дело разделено на пять частей. Завтра в городском суде состоится слушание по делу еще 14 человек, где будут изучены доказательства. Не исключено, что правозащитники подадут петиции об освобождении некоторых обвиняемых - их состояние здоровья серьезно ухудшилось, их пребывание в пенитенциарном учреждении опасно, уточняет телекомпания.

Сразу после открытия заседания Нана Сандер попросила слова и рассказала о жестоком обращении в тюрьме, а также о состоянии своего здоровья, которое она связывает с химическим отравлением во время протестов в ноябре-декабре.

По словам адвокатов, информация о состоянии здоровья Наны Сандер ранее им была неизвестна, поскольку они обсуждали стратегию защиты в тюрьме, и Нана, как они утверждают, неохотно говорила с ними о своем здоровье. Они получат доказательства, касающиеся ее здоровья, что позволит адвокатам на следующем слушании подать ходатайство о пересмотре мер пресечения в отношении неё, сообщило сегодня издание Netgazeti.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше