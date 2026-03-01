Иранцы в Тбилиси с воодушевлением встретили сообщения о гибели Хаменеи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Граждане Ирана в Тбилиси на акции у посольства страны поблагодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Они с песнями и танцами встретили сообщения о гибели аятоллы Хаменеи.
Как писал "Кавказский узел", иранцы, проживающие в Грузии, 28 февраля собрались перед посольством страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США после ударов по Ирану и заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут.
Иранцы и их сторонники в Грузии сегодня вновь собрались у иранского посольства. Они праздновали гибель аятоллы Хаменеи, убитого в результате авиаударов США и Израиля. Иранская община проводит митинги по всему миру с января и поддерживает протестное движение, начавшееся в Иране, пишет Publika.
Протестующие несут иранские и американские флаги. Они празднуют результаты атак, совершенных США и Израилем в Иране.
«Мы счастливы, спасибо <президенту США Дональду> Трампу, спасибо <премьер-министру Израиля> Биньямину Нетаньяху», — говорят протестующие, держащие иранские и американские флаги.
Протестующие также включают музыку. Сотрудники правоохранительных органов призвали её выключить. На месте мобилизована полиция, пишет "Интерпрессньюс".
Как следует из видео, которое разместил Telegram-канал Tbilisi Life, собравшиеся стучат в барабаны, поют песни, танцуют.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции, обвинив Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке - в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.
О гибели Хаменеи сообщили сегодня иранские проправительственные агентства, в частности Mehr.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.