Иранцы в Тбилиси с воодушевлением встретили сообщения о гибели Хаменеи

Граждане Ирана в Тбилиси на акции у посольства страны поблагодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Они с песнями и танцами встретили сообщения о гибели аятоллы Хаменеи.

Как писал "Кавказский узел", иранцы, проживающие в Грузии, 28 февраля собрались перед посольством страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США после ударов по Ирану и заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут.

Иранцы и их сторонники в Грузии сегодня вновь собрались у иранского посольства. Они праздновали гибель аятоллы Хаменеи, убитого в результате авиаударов США и Израиля. Иранская община проводит митинги по всему миру с января и поддерживает протестное движение, начавшееся в Иране, пишет Publika.

Протестующие несут иранские и американские флаги. Они празднуют результаты атак, совершенных США и Израилем в Иране.

«Мы счастливы, спасибо <президенту США Дональду> Трампу, спасибо <премьер-министру Израиля> Биньямину Нетаньяху», — говорят протестующие, держащие иранские и американские флаги.

Протестующие также включают музыку. Сотрудники правоохранительных органов призвали её выключить. На месте мобилизована полиция, пишет "Интерпрессньюс".

Как следует из видео, которое разместил Telegram-канал Tbilisi Life, собравшиеся стучат в барабаны, поют песни, танцуют.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции, обвинив Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке - в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.

О гибели Хаменеи сообщили сегодня иранские проправительственные агентства, в частности Mehr.