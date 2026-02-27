Житель Ставрополья осужден за разжигание вражды
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Три года колонии по статье об экстремизме получил житель Ставропольского края, оскорбивший двух знакомых по национальному признаку.
Суд в Красногвардейском округе Ставрополья вынес приговор местному жителю, который обвинялся по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку с применением насилия (часть 2 статьи 282 УК России).
Инцидент произошел в конце января 2025 года в селе Привольное. Согласно версии обвинения, у сельчанина возник конфликт с тремя знакомыми. “В ходе ссоры злоумышленник оскорбил двух мужчин по национальному признаку, применив насилие к одному из них”, - говорится в сообщении краевого управления Следкома.
До приговора мужчина, которому сейчас 33 года, находился в следственном изоляторе. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.
"Кавказский узел" писал, что по такому же обвинению на Ставрополье был арестован 30-летний иностранец. Как утверждает следствие, в апреле 2024 года в том же селе Привольное Красногвардейского округа у него возник конфликт с местным жителем и во время этой ссоры иностранец оскорбил жителя Ставрополья по национальному признаку.
