Лента новостей
23:56, 27 февраля 2026

Житель Ставрополья осужден за разжигание вражды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три года колонии по статье об экстремизме получил житель Ставропольского края, оскорбивший двух знакомых по национальному признаку. 

Суд в Красногвардейском округе Ставрополья вынес приговор местному жителю, который обвинялся по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку с применением насилия (часть 2 статьи 282 УК России). 

Инцидент произошел в конце января 2025 года в селе Привольное. Согласно версии обвинения, у сельчанина возник конфликт с тремя знакомыми. “В ходе ссоры злоумышленник оскорбил двух мужчин по национальному признаку, применив насилие к одному из них”, - говорится в сообщении краевого управления Следкома. 

До приговора мужчина, которому сейчас 33 года, находился в следственном изоляторе. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что по такому же обвинению на Ставрополье был арестован 30-летний иностранец. Как утверждает следствие, в апреле 2024 года в том же селе Привольное Красногвардейского округа у него возник конфликт с местным жителем и во время этой ссоры иностранец оскорбил жителя Ставрополья по национальному признаку.

Автор: "Кавказский узел"

