×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:07, 13 октября 2025

Иностранец арестован на Ставрополье по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин иностранного государства находится под стражей по обвинению в экстремизме с применением насилия после оскорбления жителя Ставрополья по национальному признаку. 

Обвиняемому мужчине 30 лет, инцидент, ставший поводом для его преследования, произошел в августе 2024 года. 

Как утверждает следствие, у иностранного гражданина возник конфликт с местным жителем в селе Привольное Красногвардейского муниципального округа. Находясь в общественном месте, он оскорбил сельчанина, ударил его по лицу и направил на него предмет, похожий на пистолет, сообщил сегодня Следком Ставропольского края. 

Мигрант обвинен в возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия (пункт “а” части 2 статьи 282 УК России предусматривает от трех до шести лет лишения свободы). Суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. 

В ходе расследования были допрошены свидетели публичного конфликта. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отмечается в публикации официального Telegram-канала ведомства. 

Согласно картотеке Красногвардейского районного суда Ставрополья, дело было передано судье 2 октября, а сегодня состоялось первое заседания по нему. Итоги заседания в карточке дела не обозначены, а информация об обвиняемом, как и имя его адвоката, скрыты. Стороной процесса выступает также "представитель компетентного органа", его имя и должность тоже скрыты.

"Кавказский узел" также писал, что футбольный клуб "Ахмат" потребовал наказать капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, обвинив последнего в оскорблении защитника "Ахмата" Усмана Ндонга на расовой почве. Капитан кубанской команды свою вину отрицает, заявляя, что оскорблен был он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:32, 13 октября 2025
Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой
18:24, 13 октября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО
17:50, 13 октября 2025
Двое бойцов из Калмыкии убиты на Украине
17:23, 13 октября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
12:58, 13 октября 2025
Военнослужащий из Котово убит на Украине
11:59, 13 октября 2025
Туристы с детьми эвакуированы вертолетом в горах Сочи
Все события дня
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
"Грозный-Сити" и Эльбрус. Коллаж "Кавказского узла". Фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/6083 и с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.com/maps/org/elbrus/132277833242/reviews/?ll=42.510776%2C43.241514&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera&z=14
19:35, 12 октября 2025
Банк России отменил итоги голосования за символы на 500-рублевой купюре
Akhmed Dudayev. Photo: https://grozny.tv/news/main/41016
03:06, 12 октября 2025
Дудаев обвинил Центробанк в создании препятствий для голосования за "Грозный-Сити"
Ramzan Kadyrov. Photo: "Grozny Inform" https://www.grozny-inform.ru
12:32, 11 октября 2025
Розыгрыш призов продолжил практику влияния Кадырова на итоги голосований
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
11:25, 11 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Активисты Лермонтова судятся за срубленные деревья
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
13 октября 2025, 16:44
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

Сотрудники Службы безопасности Грузии. Фото: https://stopterror.uz/ru/stay/news/27911/
13 октября 2025, 13:56
В Грузии задержаны три участника  ИГ*

Самвел Карапетян. Фото: https://pastinfo.am/ru
13 октября 2025, 10:59
Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение

Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
13 октября 2025, 07:00
Аэропорты четырех городов юга России возобновили работу

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше