Иностранец арестован на Ставрополье по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин иностранного государства находится под стражей по обвинению в экстремизме с применением насилия после оскорбления жителя Ставрополья по национальному признаку.

Обвиняемому мужчине 30 лет, инцидент, ставший поводом для его преследования, произошел в августе 2024 года.

Как утверждает следствие, у иностранного гражданина возник конфликт с местным жителем в селе Привольное Красногвардейского муниципального округа. Находясь в общественном месте, он оскорбил сельчанина, ударил его по лицу и направил на него предмет, похожий на пистолет, сообщил сегодня Следком Ставропольского края.

Мигрант обвинен в возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия (пункт “а” части 2 статьи 282 УК России предусматривает от трех до шести лет лишения свободы). Суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

В ходе расследования были допрошены свидетели публичного конфликта. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отмечается в публикации официального Telegram-канала ведомства.

Согласно картотеке Красногвардейского районного суда Ставрополья, дело было передано судье 2 октября, а сегодня состоялось первое заседания по нему. Итоги заседания в карточке дела не обозначены, а информация об обвиняемом, как и имя его адвоката, скрыты. Стороной процесса выступает также "представитель компетентного органа", его имя и должность тоже скрыты.

