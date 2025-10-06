Футбольный клуб "Ахмат" потребовал наказать капитана "Краснодара"

Во время матча произошел конфликт между защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом и капитаном "Краснодара" Эдуардом Сперцяном. Чеченский клуб обвинил краснодарца в оскорблении Ндонга на расовой почве, капитан кубанской команды свою вину отрицает, заявлял, что оскорблен был он.

На 81-й минуте матча игрок "Ахмата", сенегальц Усман Ндонг ударил капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна плечом, за что ему показали красную карточку. Капитан краснодарской команды также был наказан желтой карточкой за провокационные действия, пишет 5 октября "Газета.ру".

Как утверждает ФК "Ахмат" в своем заявлении, Сперцян спровоцировал Ндонга, оскорбив его на расовой почве. В заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, говорится, что клуб полностью доверяет Усману Ндонгу, "богобоязненному, порядочному и доброму человеку". "Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма", - пишет клуб, настаивая на детальном разбирательстве произошедшего со стороны РФС и применении санкций к Сперцяну. Также "Ахмат" призвал аннулировать дисквалификацию Ндонга.

Сперцян рассказал в интервью "Чемпионату", что сенегалец провоцировал его весь матч и оскорбил его мать на португальском языке. "Я знаю немного испанскую речь, он новый игрок в РПЛ, не знает меня, не знает наш чемпионат. Ответил ему на их языке "Cala boca", что значит "Заткнись", - заявил капитан "Краснодара", добавив, что в стычке Ндонг сломал ему несколько верхних зубов.

"Я готов доказать свою правоту любым способом. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф - без проблем. Я уверен в себе, уверен в своих словах, я знаю, что этого не говорил. Я вырос на Кавказе, я знаю все понятия, меня воспитали правильно мои родители. И никогда я такого себе лично не позволю", - также заявил Сперцян.

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров после матча заявил, что "Ндонг плачет в раздевалке", и если бы "Сперцян был мужчиной, то после игры подошел бы и извинился". "Сперцян специально провоцировал его. Если бы у Усмана была возможность выйти один на один с ним, то он показал бы, кто какого цвета", - добавил Айдамиров.

Тем временем РПЛ сообщила о начале тщательного расследования инцидента, комитет по этике изучает видеозаписи и опрашивает участников матча. В случае, если вина Сперцяна будет доказана, ему грозит дисквалификация на срок до десяти матчей.

Матч между "Краснодаром" и "Ахматом" завершился победой хозяев поля со счетом 2-0.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня товарищеский матч махачкалинского "Динамо" и ФК "Краснодар" завершился дракой, участникам которой вручили пять красных карточек. Комментатор заявил, что подобные ситуации характерны для "матчей многих кавказских команд", что вызвало возмущение главы Дагестана Сергея Меликова.

Напомним, грозненский футбольный клуб "Ахмат" создан в 1946 году, тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".

