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22:54, 28 июня 2025

Меликов поддержал наказание футболистов за драку на матче в Краснодаре

Драка между футболистами ФК "Динамо" (Махачкала) и Фк "Краснодар". Стоп-кадр видео https://vkvideo.ru/video-26991659_456246049 от 27.06.25.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Товарищеский матч махачкалинского "Динамо" и ФК "Краснодар", закончился пятью красными карточками из-за драки на поле. Глава Дагестана поддержал наказание участников драки и возмутился словами комментатора о том, что такое поведение "характерно для многих кавказских команд".

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал сегодня драку в ходе состоявшегося 27 июня товарищеского матчаДрака на поле в Краснодаре. Стоп-кадр видео https://vkvideo.ru/video-26991659_456246049 от 27.06.25. между махачкалинским "Динамо" и "Краснодаром". "В первом тайме не сдержали эмоции представители обеих команд. Пока сложно дать оценку, кто стал инициатором драки, кто перешел приемлемую черту, ясно одно – произошло то, что не должно было произойти! Товарищеский матч в принципе не предполагает такого накала эмоций", – заявил он.

По его слова, президент "Динамо" Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба "Краснодар" Сергеем Галицким. "Принято самое верное решение – наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх. Я полностью поддерживаю эту позицию: меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты", – заявил глава республики, не указав, какие именно наказания будут применены к футболистам. 

Он осудил и высказывание комментатора матча. "Я возмущён заявлением комментатора, что такое поведение "характерно для матчей многих кавказских команд". Недопустимое выражение для нашей многонациональной страны!" – написал глава Дагестана.

Как следует из видеотрансляции матча, которая опубликована на сайте "Повторы и лучшие фрагменты футбольных матчей", конфликт начался на 39-й минуте игры. "Динамо", которое играло на гостевом поле, в этот момент вело со счетом 0:1.

"Ребята, что тут происходит. Тут драка настоящая. Мне кажется, может матч на этом прекратиться. Махачкалинцы не останавливаются, причем краснодарцы не хотят продолжать, а там игроки Махачкалы бросаются просто, исподтишка ногами бьют, ну, что творится. <...> Что случилось? Игра была в другой точке. Запасные, персонал на поле. Но, к сожалению, да простят меня болельщики гостей, это характерно для матчей многих кавказский команд", – заявил комментатор.

Судья в итоге показал пять красных карточек. Удаления заработали Жоау Батчи и Кевин Ленини из "Краснодара", а также Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков из "Динамо", пишет сегодня РБК "Спорт".

Игра закончилась в пользу хозяев поля со счетом 4:1 – в основное время команды закончили вничью, а в овертайме махачкалинцы пропустили три гола, говорится на сайте ФК "Динамо".

"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году футболисты команды "Дербент" по решению контрольно-дисциплинарного комитета были дисквалифицированы за избиение арбитра после матча в Астрахани.

11 июня 2022 года в стыковом матче за право выступить в высшей национальной футбольной лиге Дагестана команда "Дербент" победила команду "Куяда" со счетом 3:1. После последнего свистка арбитра футболисты устроили драку на поле, к ним присоединились и болельщики.

22 сентября 2021 года матч команд любительской лиги первенства России в Прохладном закончился нападением на судью и массовой дракой с участием болельщиков. За это на различные сроки дисквалифицированы шесть футболистов из обеих команд – "Энергетик" (Прохладный) и "Ангушт" (Назрань).

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Автор: "Кавказский узел"

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