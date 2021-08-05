Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")

05 августа 2021, 13:57

ФК "Ахмат" – профессиональный российский футбольный клуб из города Грозный. За свою полувековую историю клуб принял участие в более чем полутора тысячах матчей, стал обладателем Кубка РСФСР 1974 года и Кубка России 2004 года. До июня 2017 года клуб носил название "Терек". "Кавказский узел" рассказывает об истории и нынешнем положении клуба.

Принуждение болеть и рискованное спонсорство

Грозненские бюджетники и студенты неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. На матчи принудительно свозят даже жителей районов, в том числе женщин, причем зачастую добираться по окончании матча домой им приходится самостоятельно. В начале нового сезона 2021 года жители Чечни снова пожаловались на принуждение посетить игру команды.

По словам Вахида из Шали, от каждой школы, согласно распоряжению местных властей, должны поехать на матч не менее четырех человек. «Больше можно, но не меньше. Много споров среди женщин – они категорически отказываются быть болельщиками. Потому что у каждой дома дел хватает: полить огород, накормить скотину, приготовить ужин, накормить детей-внуков. Притом жара отрицательно сказывается на здоровье женщин. Поэтому большая часть болельщиков среди шалинцев – мужчины. Хоть нас на каждый матч в Грозный отвозят на автобусе, так же мы возвращаемся домой, но такие вот мероприятия мало кому доставляют удовольствие», - признался он.

В новом сезоне «Ахмат» начал открыто рекламировать букмекерскую компанию PariMatch. 2 августа в первом домашнем матче чемпионата России по футболу, в котором «Ахмат» проиграл «Сочи», игроки грозненской команды были в майках с эмблемой PariMatch. Когда глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля посетил тренировку футболистов, президент клуба, спикер чеченского парламента Магомед Даудов подарил ему футболку, на которой помимо эмблемы основного спонсора клуба – фонда имени Ахмата Кадырова – расположен и знак букмекерской конторы PariMatch. И 25 июля, когда грозненцы на выезде выиграли у «Крыльев Советов», у футболистов были такие же майки. Футбольный клуб и ранее получал от PariMatch за рекламу 20 млн рублей ежегодно, при этом не отмечая на игровых футболках эмблему букмекерской компании.

10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, футбольный клуб "Ахмат". В апреле текущего года Комитет Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение оказать налоговую и финансовую поддержку футбольному клубу, попавшему в санкционный список.

Сотрудничество с букмекерами не улучшит имидж клуба среди мусульман, так как азартные игры запрещены исламом, считают востоковед Дмитрий Микульский и исламовед Леонид Сюкияйнен. Большинство фанатов воспримет такую рекламу спокойно, уверен политолог Алексей Малашенко.

Названия

За время своего существования футбольный клуб сменил три названия. В 1946 году он назывался "Динамо", в 1948 году сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек" .

8 февраля 2017 года пресс-служба главы и правительства Чечни распространила заявления Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова, согласно которым болельщики "Терека" "собирают подписи под предложениями о переименовании команды в честь Ахмата Кадырова - "Ахмат".

Ряд болельщиков клуба "Терек" рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что даже не слышали о намерении фанатов клуба изменить название команды, хотя не сомневаются в том, что Совет директоров ФК "Терек" может принять решение переименовать команду, если поступит соответствующее указание главы Чечни.

6 июня 2017 года совет директоров грозненского "Терека" согласился с многочисленными просьбами болельщиков присвоить футбольному клубу имя первого президента Чечни. Это решение вызвало негативную реакцию болельщиков. Некоторые жители Чечни также заявили, что смена названия – конъюнктурное решение, поскольку в республике и так уже достаточно объектов, носящих имя Ахмата Кадырова.

Краткая история

Советский период

Грозненская команда была создана в 1946 году. Участвовала во всех российских и всесоюзных соревнованиях, была одним из лидеров второй лиги чемпионата СССР. "Терек" завоевал звание чемпиона России среди команд второго дивизиона, был обладателем Кубка РСФСР 1974 года. В 1978 году "Терек" занял пятое место союзного первенства в первой лиге .

В разное время в "Тереке" играли: Виктор и Борис Каюшниковы, Герман Шкодня, Юрий Погальников, Анатолий Михеев, Виктор Колядко, Анатолий Синько, Виктор Якушкин, Дик Дудаев, Альви Дениев, Олег Хохленко, Александр Балахнин и еще многие другие известные в СССР футболисты .

Распад команды

В 1994 году команда распалась в связи со сложной общественно-политической ситуацией в Чечне. Футболисты "Терека" перешли в другие российские клубы: Адам Исмаилов и Султан Тазабаев были приглашены в "Автодор" (Владикавказ); Дени Гайсумов - в ЦСКА; Руслан Идигов - в "КамАЗ" (Набережные Челны), Александр Бондарь в "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону); Рамзан Цуцулаев был признан лучшим игроком сезона в "Кристалле" (Смоленск), а Дмитрий Кудинов в "Динамо" (Ставрополь). Большая группа воспитанников грозненского футбола играла в "Ангуште" (Назрань). Среди них - Иса Байтиев, Асхаб Алсултанов, Ризван Садаев, Тимур Джабраилов .

Новый "Терек"

В 2001 году, спустя семь лет после распада, команда "Терек" вновь собралась, но основной базой ее стал город Кисловодск (Ставропольский край), расположенный в 360 км от Чечни. В том же году команда смогла занять пятое место во второй лиге чемпионата России в зоне Юг. В 2002 году "Тереку" удалось выиграть зональный турнир.

В 2003 году "Терек" в своем дебютном сезоне в первом дивизионе занял четвертое место. В 2004 году грозненская команда досрочно, за семь туров до окончания сезона, завоевала первое место ("малые" золотые медали) в чемпионате первого дивизиона и получила путевку в премьер-лигу, а также выиграла Кубок России. При этом "Терек" установил ряд рекордов в истории отечественного футбола: ни одна команда не набирала прежде в чемпионатах России 100 очков за сезон; беспроигрышная серия составила 21 игру; нападающий Андрей Федьков установил рекорд результативности в первом дивизионе, забив за сезон 38 голов; впервые в истории российского футбола клуб первого дивизиона - "Терек" - вышел в Кубок УЕФА .

С момента возрождения "Терека" в 2001 году президентом клуба являлся президент Чечни Ахмат Кадыров, погибший 9 мая 2004 года в Грозном в результате теракта. В 2004 -2011 годы президентом клуба был глава Чечни Рамзан Кадыров - ныне занимающий место почетного президента .

В 2006 году футбольному клубу присвоено имя первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова.

18 января 2011 года главным тренером "Терека" назначен известный в прошлом голландский футболист Рууд Гуллит. Контракт с новым наставником подписан на полтора года с возможностью продления. После завершения карьеры футболиста Р.Гуллит работал на аналогичных должностях в "Челси" (1996-1998 годы), "Ньюкасле" (1998-1999 годы), "Фейенорде" (2004-2005 годы) и "Лос-Анджелес Гэлэкси" (2007-2008 годы), а также был ассистентом наставника сборной Нидерландов (в 2004 году).

С 11 мая 2011 года домашним стадионом ФК "Терек" является стадион спорткомплекса имени Ахмата Кадырова ("Ахмат-Арена") вместимостью 30 тысяч зрителей.

14 июня 2011 года глава Чечни и президент ФК "Терек" Рамзан Кадыров поставил задачу команде обыграть в гостях пермский "Амкар" в матче 13-го тура чемпионата России, в противном случае пообещал уволить со своего поста главного тренера команды Руда Гуллита. Встреча футбольных команд "Терек" и "Амкар" в Перми завершилась со счетом 0:1 в пользу пермского клуба. На 90-й минуте защитник "Терека" Сергей Омельянчук забил гол в свои ворота.

"Гуллит больше не будет тренировать "Терек". К сожалению, ему не удалось проявить себя в качестве тренера. Под его руководством команда в этом сезоне выступила с исключительно плохими результатами", – сказал Кадыров.

Временно исполняющим обязанности главного тренера ФК "Терек" стал Иса Байтиев.

27 сентября 2011 года главным тренером грозненского футбольного клуба "Терек" назначен Станислав Черчесов. Контракт с Черчесовым заключен сроком на два года.

4 ноября 2011 года матч 30-го тура первенства России по футболу между командами "Краснодар" и "Терек" был прерван из-за потасовки игроков на поле. В ФК "Краснодар" заявили, что их футболист Гогниев был избит и потребовали у "Терека" найти виновных. Пресс-служба "Терека" в свою очередь назвала Гогниева зачинщиком беспорядков. 7 ноября 2011 года Гогниеву была сделана операция, 11 ноября 2011 года его выписали из больницы. 16 ноября 2011 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Гогниева за инцидент в Грозном на шесть матчей турнира молодежных команд и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. "Терек" был оштрафован на 500 тысяч рублей. .

28 ноября 2011 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал свои обязанности руководителя футбольного клуба "Терек" первому вице-премьеру правительства республики Магомеду Даудову .

"Я делаю это из-за своей исключительной загруженности. У меня недостаточно времени для того, чтобы постоянно заниматься внутренней политикой клуба. Теперь это ваша задача", - сказал Кадыров в ходе встречи с Даудовым.

17 марта 2013 года во время матча 21-го тура чемпионата России по футболу между "Тереком" и "Рубином", который завершился нулевой ничьей, произошел инцидент, получивший широкий резонанс в СМИ. В адрес арбитра Михаила Вилкова через громкоговоритель было произнесено оскорбительное ругательство . Выступивший назвал арбитра "продажным", допустив еще несколько оскорбительных выпадов. После матча глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что слова в адрес судьи произнес именно он .

"Игра была просто ужасной из-за предвзятости судьи. Беспричинная вторая желтая Уциеву, неназначенный пенальти - он сделал все, чтобы изменить ход игры. Я буду добиваться тщательного расследования действий арбитра. Извиняюсь перед всем футбольным миром за то, что сказал сгоряча. Но не перед арбитром: он заслужил имя "продажный". Это уже не первый случай. Пусть знает, что грозненский "Терек" - за честный, а не продажный футбол!" - написал в социальной сети Instagram глава Чечни.

Перед началом сезона 2013-2014 годов команду возглавил Юрий Красножан, но уже осенью из-за неудовлетворительных результатов ему на смену в команду пришел Рашид Рахимов, ранее работавший тренером в пермском "Амкаре" и московском "Локомотиве" . Под его руководством "Терек" сохранил прописку в премьер-лиге .

Достижения клуба

В чемпионатах СССР сыграно: 1264 матча - 574 победы, 295 ничьих, 395 поражений (разница забитых и пропущенных мячей: 1846-1420=+426).

Наивысшее достижение в чемпионатах СССР: победитель зональных турниров в 1960, 1961, 1970, 1972 и 1974 годах. В 1974 году "Терек" стал чемпионом РСФСР и обладателем Кубка РСФСР.

В чемпионатах России сыграно: 706 матчей - 318 побед, 136 ничьих, 252 поражения (разница забитых и пропущенных мячей: 911-796=+115).

Наивысшее достижение "Терека" в чемпионатах России: пятое место в чемпионате РПЛ в 2017 году. Обладатель Кубка России 2004.

Самая крупная победа в чемпионатах России: 7:0 над "Ладой" (Тольятти) в 2003 году.

Самое крупное поражение в чемпионатах России: 0:7 от "Кубани" (Краснодар) в 1994 году.

Наибольшее количество матчей - Анатолий Синько - 559.

Наибольшее количество голов - Виталий Якушкин - 181.

Лучший бомбардир в одном сезоне: Андрей Федьков - 38 мячей в 2004 году (первая лига).

Учредитель клуба: администрация Чеченской Республики .

Цвета клуба: бело-зеленые

Руководство:

Магомед Даудов - президент;

Ахмед Айдамиров - вице-президент и генеральный директор

Ибрагим Закриев (внук первого президента Чечни Ахмата Кадырова и племянник главы Чечни) - вице-президент;

Иса Ибрагимов - вице-президент;

Рамзан Кадыров - почетный президент ;

Андрей Талалаев - главный тренер .

Официальный сайт: fc-terek.ru

Адрес клуба

36405, Чеченская Республика, город Грозный, улица Лорсанова, 3.

Телефон: +7 (8712) 224985

Факс: +7 (8712) 224985

E-mail: terek2005@fc-terek.ru

357703, город Кисловодск, переулок Бородинский, 1

Телефон: +7 (87937) 25407

Факс: +7 (87937) 25407

E-mail: office@fc-terek.ru

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