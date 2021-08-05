Реклама букмекеров поставила под угрозу репутацию "Ахмата" среди мусульман

05 августа 2021, 00:34

Футбольный клуб "Ахмат" начал рекламировать букмекерскую компанию PariMatch на футболках игроков по условиям спонсорского соглашения с ней. Сотрудничество с букмекерами не улучшит имидж клуба среди мусульман, так как азартные игры запрещены исламом, считают востоковед Дмитрий Микульский и исламовед Леонид Сюкияйнен. Большинство фанатов воспримет такую рекламу спокойно, уверен политолог Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат". Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, тогда как футбольный клуб "Ахмат" санкции затронут в меньшей степени, считают опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

В апреле текущего года Комитет Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение оказать налоговую и финансовую поддержку футбольному клубу "Ахмат" из Грозного, который попал в санкционный список Минфина США.

Футбольный клуб "Ахмат" начал рекламировать букмекерскую компанию

Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля посетил тренировку футбольного клуба "Ахмат", во время которого президент клуба, спикер чеченского парламента Магомед Даудов подарил ему футболку. На футболке, как следует из опубликованного на канале ЧГТРК «Грозный» в Youtube репортажа, помимо эмблемы основного спонсора клуба - фонда имени Ахмата Кадырова – расположен и знак букмекерской конторы PariMatch.

О том, что PariMatch и клуб «Ахмат» продлили договор о сотрудничестве, согласно которому в течение нескольких сезонов букмекерская компания будет иметь статус официального спонсора грозненской команды, сообщается в информации на портале «Рейтинг букмекеров» от 29 июня. Логотип компании появится на домашнем и гостевом комплектах игровой формы клуба.

В рамках сотрудничества логотип PariMatch появится на домашнем и гостевом комплектах игровой формы клуба, он будет размещен на футболке и игровых шортах, указано в этой информации. Здесь же приводятся комментарии заключивших договор сторон. «Мы рады продолжить сотрудничество с нашим официальным спонсором — компанией PariMatch, активная деятельность которой способствует развитию рынка спортивных услуг. Нам импонирует социальная направленность миссии компании, которая, как и РФК «Ахмат», постоянно оказывает благотворительную помощь различным группам нуждающихся. Уверен, нас ждет плодотворное сотрудничество в будущих сезонах», — заявил вице-президент, генеральный директор клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров. Представитель букмекерской конторы Руслан Медведь назвал «Ахмат» «одним из самых перспективных клубов в элите российского футбола». «Верим, что клуб в следующем сезоне сможет побороться за еврокубки, а наше сотрудничество положительно скажется на имидже обоих брендов», - сказал он.

Отметим, что 2 августа в первом домашнем матче чемпионата России по футболу, в котором "Ахмат" проиграл "Сочи" со счетом 2:1, игроки грозненской команды, судя по фотографиям на сайте клуба, были в майках с эмблемой PariMatch. 25 июля, когда "Ахмат" на выезде выиграл у "Крыльев Советов" со счетом - 1:2, у футболистов были такие же майки.

Футбольный клуб «Ахмат» ранее получал от PariMatch за рекламу 20 млн рублей ежегодно, при этом не отмечая на игровых футболках эмблему букмекерской компании, писала «Финансовая газета» в статье «Какой доход получают клубы РПЛ от букмекеров», опубликованной на сайте издания 25 августа 2020 года.

Сотрудничество с букмекерами может сказаться на репутации грозненского клуба

Ставки – это вид азартных игр, которые запрещены исламом, указал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский.

«Следовательно, в команде, где играют также мусульмане, и в республике, где проживают в основном мусульмане, такое спонсорство не очень приемлемо. В том числе и деловые контакты, и сотрудничество с подобными конторами», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Микульский.

По его словам, такое сотрудничество может нанести ущерб спортивному клубу. «Если все жители в основном увлечены спортом и не обращают внимания на спонсоров, то нет. Но если кто-то замечает, кто является спонсором, видит букмекерскую контору и задумывается над этим вопросом, то это, мне кажется, может нанести ущерб клубу», - отметил Дмитрий Микульский.

С ним согласен и профессор Высшей школы экономики, юрист и исламовед Леонид Сюкияйнен.

«По исламу не допускаются любые рисковые вещи, связанные с неопределенностью. Речь об азартных играх. Все это запрещено», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Леонид Сюкияйнен.

Однако, по его словам, не всегда запреты ислама и мирская жизнь находят гармонию. «Многие вещи с реальной жизни вступают в противоречие с шариатом. Как в данном случае. Если какая-то букмекерская контора стала спонсором чеченского клуба, то это вступает в противоречие с запретами ислама. Руководство видит в этом иные возможности и, может быть, необходимость, с точки зрения финансирования клуба», - отметил Леонид Сюкияйнен.

Он уверен, что такое сотрудничество может нанести ущерб репутации клуба. «Да, это возможно. Некоторым верующим это не понравится. Но посмотрите, в чем играют футболисты. Они не прикрывают части тела, которые должны быть прикрыты. Это формальные отклонения, которых не должно быть, если все делать по исламу. Таким образом для мусульманина становятся возможными и какие-то контакты, деловые отношения с букмекерами. В предписании [Корана] отражено самое общее правило: сотрудничайте в творении добра и благочестии и не сотрудничайте в грехе и несправедливости. Если это сотрудничество укладывается в понимание добра и благочестия, то оно возможно. А если нет, то надо избегать такого сотрудничества, ибо это грех», - подчеркнул Леонид Сюкияйнен.

Ставки на спорт в исламе не допускаются каким-либо образом, отметает и руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«Ислам запрещает все виды азартных игр. Ставки входят в этот список. То есть по исламу делать ставки нельзя. Логика такая, что, если что-то дурманит мозг, а ставки дурманят мозг, то это противоречит Корану и мешает молиться», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алексей Малашенко.

По его мнению, сотрудничество с букмекерами может нанести ущерб репутации клуба в глазах у тех болельщиков, у которых традиционный нрав. «Вот они могут говорить о нарушении заповедей Корана. А так у остальных фанатов это не вызовет негатива. Руководство это будет объяснять так: если это работает на ислам, на хорошую жизнь мусульман, то тогда сотрудничать с букмекерами можно. Если это в интересах ислама, то контактировать можно. Эту точку зрения большинство воспримет с пониманием», - уверен Алексей Малашенко.

Жители Чечни не отказываются от участия в играх букмекерских контор

Несмотря на запрет на азартные игры в исламе, отдельные жители Чечни делают ставки в букмекерских конторах онлайн.

Так, старшеклассник одной из школ Грозного Азамат рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что уже больше года делает ставки на футбольные матчи. Подросток отметил, что его многие друзья так же, как и он, делают ставки, но не только на футбол, но и на другие виды спорта: бокс, борьбу, бои без правил.

Его друг Заур сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что тоже делает ставки в букмекерских конторах в интернете. Подросток, рассказывая о своем опыте заработка денег на ставках, подробно описал преимущества одной из систем игры.

Жительница республики Тамара рассказала корреспонденту «Кавказского узла», как ее знакомый попробовал зарабатывать, делая ставки в букмекерской конторе. По словам женщины, какое-то время ему везло, а потом последовали проигрыши, мужчина залез в долг и кредиты. «Недавно встретила его, спрашиваю: «Как дела?», сказал, что рассчитался с долгом, теперь осталось погасить кредит в банке. А сыну моему сказал, что проклинает тот день, когда сделал первую ставку», - рассказала Тамара.

Что касается футбольного клуба "Ахмат", то, как писал ранее "Кавказский узел", грозненские бюджетники и студенты неоднократно жаловались на принуждение к посещению его матчей под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. На матчи принудительно свозят даже жителей районов, в том числе женщин, причем зачастую добираться по окончании матча домой им приходится самостоятельно. В новом футбольном сезоне власти Чечни сохранили практику принудительного сбора болельщиков на матчи «Ахмата».

На "Кавказском узле" опубликована справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробности о переименовании клуба приведены в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".