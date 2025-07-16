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07:54, 16 июля 2025

Три беспилотника сбиты над Азовским морем

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Военные сбили над Азовским морем три беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июля военные сбили три беспилотника в Ростовской области и один в Краснодарском крае. Также дроны были обезврежены над Азовским и Черным морями.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены восемь беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины, в том числе три - над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

Остальные дроны сбиты над территорией Крыма, Белгородской и Курской областей, указано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

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Автор: "Кавказский узел"

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