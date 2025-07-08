Власти Ростовской области оценили ущерб от атаки беспилотников

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Более 20 жилых домов и три социальных объекта повреждены в Ростовской области в результате атаки дронов в ночь на 4 июля, 16 жителей Азова остаются во временном жилье.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 июля в результате атаки беспилотников в поселке Долотинка обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Для жителей Азова и Долотинки были открыты четыре пункта временного размещения.

После атаки беспилотников в ночь на 4 июля комиссии по оценке ущерба получили уже более 170 заявлений на компенсации от жителей, сообщил вечером 8 июля исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заверил, что “все пострадавшие получат поддержку”.

По информации главы региона, всего в Ростовской области в результате атаки были повреждены 19 многоквартирных жилых домов и еще два частных дома, а также три социальных объекта и девять зданий “разного назначения”.

“Пострадало более 270 окон. Уже заменено 26 окон, по остальным ведутся замеры и готовятся работы. В Азове и Миллеровском районе действует режим ЧС. В Азове сильно пострадал один дом, 16 жильцов временно размещены в безопасном месте. Специальная комиссия оценит состояние дома для решения о восстановлении или переселении”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Слюсаря. И.о. губернатора поручил организовать выплаты компенсаций жителям Азова до 1 августа.

Слюсарь добавил, что семье погибшей в поселке Долотинка Милеровского района Ангелине Шаповаловой будет выплачена материальная помощь в 1,5 млн рублей.

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