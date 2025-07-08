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00:48, 8 июля 2025

Власти Ростовской области оценили ущерб от атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 20 жилых домов и три социальных объекта повреждены в Ростовской области в результате атаки дронов в ночь на 4 июля, 16 жителей Азова остаются во временном жилье. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 июля в результате атаки беспилотников в поселке Долотинка обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек.  Для жителей Азова и Долотинки были открыты четыре пункта временного размещения. 

После атаки беспилотников в ночь на 4 июля комиссии по оценке ущерба получили уже более 170 заявлений на компенсации от жителей, сообщил вечером 8 июля исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заверил, что “все пострадавшие получат поддержку”. 

По информации главы региона, всего в Ростовской области в результате атаки были повреждены 19 многоквартирных жилых домов и еще два частных дома, а также три социальных объекта и девять зданий “разного назначения”. 

“Пострадало более 270 окон. Уже заменено 26 окон, по остальным ведутся замеры и готовятся работы. В Азове и Миллеровском районе действует режим ЧС. В Азове сильно пострадал один дом, 16 жильцов временно размещены в безопасном месте. Специальная комиссия оценит состояние дома для решения о восстановлении или переселении”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Слюсаря. И.о. губернатора поручил организовать выплаты компенсаций жителям Азова до 1 августа. 

Слюсарь добавил, что семье погибшей в поселке Долотинка Милеровского района Ангелине Шаповаловой будет выплачена материальная помощь в 1,5 млн рублей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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