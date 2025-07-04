Жительница Ростовской области погибла при атаке беспилотника

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Жилой дом поврежден в поселке Миллеровского района в результате атаки дрона, погибла женщина.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 июля военные в Новошахтинске и Аксайском районе уничтожили беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Атаке беспилотников подверглись минувшей ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей", - написал он.

В Азове в результате взрыва беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме в переулке Коллонтаевском. "Проводится эвакуация жильцов. По предварительным докладам, люди не пострадали. Информацию уточняем. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено", - сообщил чиновник в 05.19 мск, отметив, что в области сохраняется угроза атаки БПЛА.

Напомним, в ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселый Мясниковского района обломки сбитого дрона повредили дом.

В ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.