Беспилотники сбиты в Ростовской области

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Военные уничтожили в Новошахтинске и Аксайском районе беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе сбиты 16 дронов.

В Таганроге в многоквартирном доме разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили, а в хуторе Веселый Мясниковского района осколки сбитого дрона повредили дом.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь .

"Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Информация уточняется", - написал он в 05.37 мск. По состоянию на 06.49 мск, чиновник не опубликовал новую информацию о последствиях атаки.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.