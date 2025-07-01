Минобороны отчиталось о 16 сбитых над Ростовской областью дронах

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Минувшей ночью силы ПВО перехватили 60 беспилотных летательных аппаратов над регионами страны, в том числе 16 в Ростовской области и 14 над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", беспилотники ночью сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. В Таганроге в многоквартирном доме разбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили, а в хуторе Веселый Мясниковского района осколки сбитого дрона повредили дом.

"В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщает утром в своем телеграм-канале Минобороны России.

По данным ведомства, 16 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, 11 – над акваторией Азовского моря, еще три - над Черным морем. Также дроны обезврежены над Крымом, Курской, Саратовской, Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

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