Военные отразили атаку БПЛА на районы Ростовской области

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Беспилотники ночью сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Как писал "Кавказский узел", ранее сегодня в хуторе Веселый Мясниковского района осколки сбитого беспилотника повредили дом, а накануне днем два дрона были сбиты над Каменским районом.

Ранним утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были обезврежены БПЛА в трех городах (Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске) и пяти районах региона (Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском).

"По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В Таганроге в многоквартирном доме по улице 7-я Садовая площадка,12 разбито несколько окон, повреждения получили припаркованные рядом автомобили", - написал глава региона в своем телеграм-канале в 5.56 мск.

В комментариях под постом о подозрительных громких звуках также сообщают жители Волгодонска, Шахт и Аксайского района.

В Таганроге сегодня с утра рабочая группа приступит к фиксации и подсчетам нанесенного ущерба проверке для принятия решений об оказании помощи, написала в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

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