Дом поврежден в донском хуторе при падении обломков дрона

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В хуторе Веселый Мясниковского района осколки сбитого беспилотника повредили дом. Ранее днем два дрона были сбиты над Каменским районом.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 29 июня силы ПВО сбили беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области.

Сегодня в хуторе Веселый Мясниковского района при отражении воздушной атаки уничтожен беспилотник, пишет в своем телеграм-канале врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, осколки беспилотника посекли забор и ворота частного дома на улице Чапаева, разбили окна. Живущий в доме инвалид-колясочник не пострадал, ему обещана помощь в восстановлении дома.

Ранее 30 июня Слюсарь дважды сообщал об отражении атаки беспилотников. Около 15.00 мск он написал о том, что БПЛА был уничтожен в Каменском районе. После его атаки никто не пострадал, повреждений не было. Позднее, около 19.30 он сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в том же районе, также обошлось без последствий на земле.

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