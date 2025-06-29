Атака БПЛА отражена в Ростовской области

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 июня военные сбили над Ростовской областью 19 дронов, запущенных со стороны Украины.

О том, что сегодня ночью силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и обезвредили БПЛА в Куйбышевском районе, сообщил в 5.38 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, никто не пострадал, повреждений на земле также не зафиксировано.

Напомним, 26 июня беспилотники были сбиты в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Люди не пострадали.

В ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома. Позднее в тот же день власти сообщили, что атаке беспилотников подверглись также Мясниковский и Неклиновский районы.

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