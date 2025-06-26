Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области

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Власти рапортовали, что пострадавших и разрушений нет.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силы противовоздушной обороны перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе в небе над Кубанью и Ростовской областью, а также над Черным морем.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала об опасности атаки БПЛА по всему региону в 0:28. В 2:28 она информировала об отбое опасности.