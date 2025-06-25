Военные сбили девять беспилотников в Краснодарском крае и Ростовской области

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе в небе над Кубанью и Ростовской области, а также над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несвитайском районе Ростовской области. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома. Позже власти сообщили, что атаке беспилотника подверглись также Мясниковский и Неклиновский районы области.

Всего, по данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 22.45 мск 24 июня до 05.40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО были обнаружены и сбиты 18 украинских дронов.

При этом семьи из них уничтожены над территорией Ростовской области, два - над Краснодарским краем, еще два - над акваторией Черного моря. Кроме того, беспилотники были сбиты в Крыму, Курской и Брянской областях, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

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