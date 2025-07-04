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13:47, 4 июля 2025

Для пострадавших от атаки БПЛП жителей Ростовской области открыты пункты временного размещения

Атака БПЛП жителей Ростовской области. Январь 2025 г. Скриншот видео ТГ-канал Юрий Слюсарь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре пункта для размещения жителей Азова и Долотинки открыты в Ростовской области. Власти пообещали помощь родным погибшей пенсионерки.

Как писал "Кавказский узел", в поселке Долотинка в результате атаки обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживает 120 человек. В Шахтах в результате атаки беспилотников обесточена подстанция, без света остались жильцы почти 2000 частных домов

Для жителей пострадавших домов в Азове открыты три пункта временного размещения - в гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа. 

"После обследования пострадавших объектов специалистами-взрывотехниками к очистке территорий приступают коммунальные службы. Пункты временного размещения готовы принять пострадавших. Их обеспечат временным жильем и питанием», - написал глава города Дмитрий Устименко в своем телеграм-канале.

Всего в Азове пострадало пять многоквартирных и два частных дома, пострадавших нет. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города.  

Родным погибшей пенсионерки обещана помощь

Несколько домов и детский сад получили повреждения при падении БПЛА в поселке Долотинка Миллеровского района, сообщил глава администрации района Олег Коваленко . "Из дома, получившего повреждения, эвакуированы жители. В ближайших домах повреждены окна и двери, разбито остекление. Кроме того, в результате инцидента нанесен ущерб зданию детского сада - повреждено 10 оконных проемов", - написал Коваленко в своем телеграм-канале.

Для жильцов поврежденных домов в поселке Долотинка также развернут пункт временного размещения, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Миллеровского района Ростовской области.

Родным 75-летней пенсионерки Ангелины Шаповаловой, погибшей при атаке беспилотников в поселке, окажут всю необходимую поддержку и помощь, в том числе материальную, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. "С 1970-х годов Ангелина Яковлевна была воспитателем в школе-интернате, затем многие годы была заведующей в детском саду", – рассказал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ранее минобороны сообщило о 26 сбитых над территорией Ростовской области беспилотниках в ночь на 4 июля. 

Беспилотники были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах, уточил Юрий Слюсарь.

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