Для пострадавших от атаки БПЛП жителей Ростовской области открыты пункты временного размещения
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Четыре пункта для размещения жителей Азова и Долотинки открыты в Ростовской области. Власти пообещали помощь родным погибшей пенсионерки.
Как писал "Кавказский узел", в поселке Долотинка в результате атаки обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживает 120 человек. В Шахтах в результате атаки беспилотников обесточена подстанция, без света остались жильцы почти 2000 частных домов.
Для жителей пострадавших домов в Азове открыты три пункта временного размещения - в гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа.
"После обследования пострадавших объектов специалистами-взрывотехниками к очистке территорий приступают коммунальные службы. Пункты временного размещения готовы принять пострадавших. Их обеспечат временным жильем и питанием», - написал глава города Дмитрий Устименко в своем телеграм-канале.
Всего в Азове пострадало пять многоквартирных и два частных дома, пострадавших нет. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба администрации города.
Родным погибшей пенсионерки обещана помощь
Несколько домов и детский сад получили повреждения при падении БПЛА в поселке Долотинка Миллеровского района, сообщил глава администрации района Олег Коваленко . "Из дома, получившего повреждения, эвакуированы жители. В ближайших домах повреждены окна и двери, разбито остекление. Кроме того, в результате инцидента нанесен ущерб зданию детского сада - повреждено 10 оконных проемов", - написал Коваленко в своем телеграм-канале.
Для жильцов поврежденных домов в поселке Долотинка также развернут пункт временного размещения, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Миллеровского района Ростовской области.
Родным 75-летней пенсионерки Ангелины Шаповаловой, погибшей при атаке беспилотников в поселке, окажут всю необходимую поддержку и помощь, в том числе материальную, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. "С 1970-х годов Ангелина Яковлевна была воспитателем в школе-интернате, затем многие годы была заведующей в детском саду", – рассказал Слюсарь в своем телеграм-канале.
Ранее минобороны сообщило о 26 сбитых над территорией Ростовской области беспилотниках в ночь на 4 июля.
Беспилотники были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах, уточил Юрий Слюсарь.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.