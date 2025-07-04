Более 6000 жителей Шахт остались без света в результате атаки дронов

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В Шахтах в результате атаки беспилотников обесточена подстанция, без света остались жильцы почти 2000 частных домов. По данным военных, в Ростовской области обезврежены за ночь 26 дронов.

Как писал "Кавказский узел", атаке беспилотников подверглись минувшей ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В поселке Долотинка в результате атаки обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. Из дома эвакуированы 20 жильцов. В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме в переулке Коллонтаевском.

По уточненным данным, минувшей ночью обезврежены дроны в Азове, Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах, а также в Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. "Без света остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет. На месте работают все службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов", - написал чиновник.

В Азове и Азовском районе диспетчерам поступают "многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков", сообщил Слюсарь.

По предварительным данным, люди не пострадали

"Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали", - говорится в публикации.

Сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая зафиксирует ущерб имуществу, пообещал чиновник. "Людям окажем помощь", - добавил он.

В течение ночи были уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотников, из них 26 в Ростовской области, сообщило Минобороны. Остальные дроны обезврежены в Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселый Мясниковского района обломки сбитого дрона повредили дом.

В ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.