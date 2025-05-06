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22:10, 6 мая 2025

Власти Новороссийска подсчитали ущерб жилым домам после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки дронов в Новороссийске повреждения получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. 4 мая власти сообщили, что повреждения получили не менее 95 квартир: в большинстве повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, позже были перевезены в больницу Краснодара.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко отчитался о результатах обследования квартир в жилых домах, поврежденных в результате атаки беспилотников 3 мая. Специалисты городской администрации обследовали 267 квартир, из них 192 получили повреждения, а шесть “сильно повреждены”, сообщил он. 

“В ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе несущие стены остались целы, повреждены ограждающие конструкции. Сильнее всего пострадал дом на Суворовской, 71, - повреждена несущая стена”, - написал Кравченко в своем Telegram-канале, отметив, что угрозы обрушения здания нет.

По словам чиновника, в течение двух недель будет готов проект восстановительных работ в двух пострадавших домах, после чего начнется ремонт. 

Кравченко напомнил, что на материальную помощь по закону могут претендовать только собственники квартир, которые зарегистрированы и постоянно проживают в пострадавшем жилье. “По каждой ситуации индивидуально прорабатываем всевозможные пути решения, чтобы оказать помощь”, - добавил он. 

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Автор: "Кавказский узел"

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