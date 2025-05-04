Двое раненных при атаке дрона перевезены из Новороссийска в Краснодар

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Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, перевезены в больницу краевого центра.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте.

Власти города объявили режим ЧС. По их данным, более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

Четыре человека, получившие ранения в квартире при атаке дрона, - это семья из Ростова-на-Дону, поехавшая "погостить к родственникам на майские в Новороссийск", сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обязательно окажем семье и материальную помощь

"Семья госпитализирована в новороссийскую больницу. Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов. Поручил руководителям наших профильных ведомств быть на контакте с краснодарскими коллегами. Обязательно окажем семье и материальную помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

В комментарии к посту губернатора пользователь с ником "Я" задал вопрос: "Каким образом пострадала вся эта семья, а родственники нет? В машину попал беспилотник?".

"А что непонятного? Хозяева в одной комнате, гости - в другой. БПЛА влетел в комнату, где проживали гости из Ростова", - ответила на это Наталья.

Авторы еще нескольких из 140 комментариев пожелали пострадавшим выздоровления. Другие пользователи Telegram призвали Слюсаря организовать противоклещевую обработку территорий и пожаловались на отсутствие стационарного магазина в одном из хуторов.

"Люди, вы совсем уже??? Пост о пострадавших от БПЛА, [...] о семье, которые получили ранения. А вы пишете про клещей и про отсутствие магазина?… Так и хочется сказать: дебилы!" - эмоционально обратилась к участникам обсуждения Татьяна Полонская.

Напомним, Ростовская область 3 мая также подверглась атаке дронов. Там в поселке Целина в результате загорелись крыши двух домов. Пять человек, эвакуированные из дома с загоревшейся крышей, разместились у родственников.

В ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. По данным Минобороны, 11 дронов обезврежены над территорией Ростовской области.

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