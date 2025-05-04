Власти Новороссийска отчитались о разрушениях после атаки беспилотников

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В Новороссийске проходят поквартирные обходы домов, поврежденных в ходе атаки беспилотников. Более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух взрывом задело стены.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью двое взрослых и два ребенка получили ранения в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Также были повреждены три резервуара на зерновом терминале, там произошел пожар, который позднее был потушен. Днем 3 мая власти города объявили режим ЧС после атаки БПЛА, по уточненным данным, в результате которой получили ранения пять человек.

Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко вечером 3 мая сообщил в своем телеграм-канале уточненные сведения о разрушениях в ходе атаки беспилотников. По его словам, в Восточном районе города выбиты стекла в 22 квартирах, электричество и интернет оперативно восстановлены.

В Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе проверены 72 квартиры, в 31 из которых выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В многоэтажке на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры, еще в двух взрывами повреждены стены и имущество. Всего обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены.

Кравченко также отметил, что в настоящее время необходимости в открытии пунктов временного размещения нет.

Напомним, территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар с бензином на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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