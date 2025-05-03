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Кавказский узел

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12:58, 3 мая 2025

Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки дронов

Последствия удара дрона по жилому дому в Новороссийске. Кадр видео из телеграм-канала Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11567

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Новороссийска объявили режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. По уточненным данным, в результате атаки получили ранения пять человек.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью двое взрослых и два ребенка получили ранения в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Также были повреждены три резервуара на зерновом терминале, там произошел пожар, который позднее был потушен.

В станице Тамань в результате атаки поврежден частный дом, в Анапе – три частных дома. В поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов. В течение ночи были обезврежены 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области, а в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров, отчиталось Минобороны.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

"Повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения", - написал он.

Согласно Федеральному закону №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

По уточненным данным, известно о пятерых пострадавших "разной степени тяжести", среди них двое детей, добавил чиновник. "Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в публикации.

Глава города отметил, что встретился с жильцами дома по улице Суворовской. "Они обеспокоены его восстановлением: уже формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим", - написал Кравченко.

По третьему адресу в многоквартирном доме повреждены три квартиры

В Новороссийске повреждены дома по трем адресам, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "По первому адресу в многоквартирном доме пострадали четыре человека – двое детей, взрослые мужчина и женщина. Они госпитализированы в больницу. По второму адресу обломки беспилотника выбили стекла в двухэтажном доме и повредили автомобиль. Пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. По третьему адресу в многоквартирном доме повреждены три квартиры – одна жилая, две нежилых. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

В двух многоэтажных домах повреждены восемь квартир, сообщил источник в экстренных службах. "Многоквартирный жилой дом - в результате падения БПЛА повреждена квартира. [Другой] многоквартирный жилой дом - в результате падения БПЛА произошло загорание квартиры. Повреждены семь квартир", - приводит его слова РИА Новости. Источник отметил, что возгорание уже потушено, говорится в публикации.

Напомним, территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар с бензином на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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Автор: "Кавказский узел"

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