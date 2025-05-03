Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Новороссийск

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Двое взрослых и два ребенка получили ранения в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Пользователи Telegram рассказали, что стали очевидцами серии налётов дронов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в станице Тамань Темрюкского района была отражена атака беспилотников. По данным властей, обломки дронов повредили частный дом. В Анапе окна и двери трех частных домов получили повреждения в результате атаки дронов. Власти пообещали владельцам домов помощь в восстановлении имущества.

2 мая власти Новороссийска трижды сообщали об опасности атаки безэкипажных катеров на город. В городе отмечались проблемы с мобильным интернетом и связью.

В Новороссийске наблюдаются "самые серьезные последствия" атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь. Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь", - написал он.

Администрация Новороссийска и глава города Андрей Кравченко сделали в своих телеграм-каналах репост этой публикации, не сопроводив ее другими подробностями. Андрей Кравченко в 07.27 мск сообщил, что угроза атаки БПЛА в Новороссийске "сохраняется до сих пор", и системы ПВО продолжают работу.

Обязательно окажем необходимую помощь пострадавшим

"Атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось. На данный момент проводится обследование мест происшествия. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА, работают специальные службы. Обязательно окажем необходимую помощь пострадавшим. Просьба соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу", - написал чиновник.

Пользователи Telegram в комментариях к публикации издания "Блокнот Новороссийск" рассказали, что стали очевидцами атаки дронов. "У меня кровать возле окна. Я подходить-то боюсь, села на кресло в другом углу и трясусь", - написала, в частности, Stroganova Tatyana.

"Только что перед окнами беспилотник пролетел и следом бабахнуло, весь сон ушел, трясет всю", - поделилась в 05.22 мск "Сибирь на море". "Опять сирены. Короче, я на работу не пойду", - поделилась в 05.52 мск Лита. "Да, опять, вообще не спала, тревожно как-то", - ответила LA.

Над домом ночью пролетел беспилотник. Страшно

"У нас над домом ночью пролетел беспилотник. Страшно", - призналась Наталья Наталья. "Я сейчас спросил у своего работодателя, нужно ли идти на работу, пишет идём как обычно. Пойду сейчас проверять на остановку, ходят ли маршрутки", - написал Levis.

"Уже и попадания в дома. С двух ночи почти безостановочно", - пожаловалась Екатерина. "Мимо окон пролетел только что, 9 мк-н", - написала в 07.09 мск Svetlana Samorodskaua.

Напомним, территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар с бензином на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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