Дома жителей Анапы повреждены в результате атаки дронов

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Окна и двери трех частных домов в Анапе получили повреждения в результате атаки беспилотников. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в станице Тамань Темрюкского района была отражена атака беспилотников. По данным властей, обломки дронов повредили частный дом.

В Анапе три частных дома повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил в 04.26 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Администрация города-курорта поможет восстановить имущество

Согласно сообщению, в анапском селе Юровка "из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов" в трех домах выбило окна и повредило двери. "Пострадавших нет. Администрация города-курорта поможет восстановить имущество", - говорится в публикации.

Кроме того, в анапском селе Цибанобалка обломки беспилотников упали на дерево. "Повреждений гражданской инфраструктуры нет. В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - сообщили краевые власти.

Напомним, территории Краснодарского края и Ростовской области регулярно подвергаются атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, минувшей ночью в поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, эвакуированы четыре человека.

1 апреля два многоквартирных дома в Таганроге были повреждены при атаке беспилотника. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. В ночь на 2 апреля в результате атаки дронов в Таганроге были повреждены окна в трех многоквартирных и четырех частных домах.

В Туапсе 14 марта после атаки беспилотников загорелся резервуар с бензином на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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