Два частных дома повреждены после падения беспилотника в Ростовской области

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Беспилотники сбиты сегодня ночью над Новошахтинском, Каменском-Шахтинским, в Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах Ростовской области. В поселке Целина после падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов, эвакуированы четыре человека.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. 26 апреля был сбит беспилотник в Миллеровском районе.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в 01.45 мск в своем телеграм-канале об атаке беспилотников на регион. По его словам, БПЛА сбиты в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

В поселке Целина из-за падения обломком БПЛА загорелись крыши двух домов. Из одного дома эвакуированы двое взрослых и двое детей, второй дом - нежилой. Пострадавших, по предварительным данным, нет

Напомним, 1 апреля два многоквартирных дома в Таганроге были повреждены при атаке беспилотника. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов.

В ночь на 2 апреля в результате атаки дронов в Таганроге были повреждены окна в трех многоквартирных и четырех частных домах.

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