Атака беспилотников отражена на Кубани

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В станице Тамань обломки беспилотников упали в районе Сухого озера, где возник пожар, а также повредили частный дом.

В станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края сегодня ночью отражена атака беспилотников.

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, обломки беспилотников упали в станице в двух местах. В частности, обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, его тушат пожарные. Повреждений нет, пострадавших, по предварительным данным, тоже.

Кроме того, обломки беспилотника повредили частный дом, владельцам местные власти обещали содействие в восстановлении имущества. Пострадавших также нет.

Как писал "Кавказский узел", территория Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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