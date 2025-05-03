Пять человек эвакуированы из дома после атаки БПЛА в поселке Целина

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Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Целина Ростовской области после атаки беспилотников. Пять человек, эвакуированные из дома с загоревшейся крышей, разместились у родственников.

Как писал "Кавказский узел", военные обезвредили минувшей ночью 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области. В поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пришлось эвакуировать людей.

Из дома с загоревшейся кровлей в поселке Целина эвакуирована семья из пяти человек - из двух родителей и троих детей, никто из них не пострадал, привел уточненные данные о числе эвакуированных Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

Эвакуированные люди разместились у родных. Им будет оказана необходимая помощь, заверил Слюсарь в своем телеграм-канале.

После атаки БПЛА в поселке был введен режим ЧС в границах улиц 3-я Линия и 7-я Линия, а также Советской и Калинина, сообщает издание Donday.Ru.



Cоздана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба, проинформировала в своем телеграм-канале глава администрации Целинского района Оксана Косенко, попросив жителей не поднимать и не фотографировать обломки БПЛА, а особенно не размещать такие фото в соцсетях.

В случае обнаружения осколков БПЛА и подозрительных предметов нужно обращаться в службы экстренного реагирования по телефонам - 112, а также 89298143532, объяснила Косенко.