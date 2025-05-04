В Ростовской области сбиты 11 беспилотников

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Минобороны отчиталось о перехвате 11 беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью за минувшую ночь.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

По данным Минобороны России, с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами противовоздушной обороны всего были обнаружены и сбиты 13 БПЛА самолетного типа.

При этом 11 дронов обезврежены над территорией Ростовской области, еще по одному в Белгородской и Брянской областях, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Напомним, что прошлой ночью военные обезвредили 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области. При этом в поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пришлось эвакуировать людей. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.

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