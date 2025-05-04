Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском

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Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сутками ранее в поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пришлось эвакуировать людей. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском", - сообщил в 5.36 мск в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области. Юрий Слюсарь.

По его предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, что всего прошлой ночью военные обезвредили 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области. В Новороссийске двое взрослых и два ребенка получили ранения в результате атаки дронов. Также были повреждены три резервуара на зерновом терминале, там произошел пожар, который позднее был потушен. Днем 3 мая власти города объявили режим ЧС после атаки БПЛА, по уточненным данным, в результате которой получили ранения пять человек.

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