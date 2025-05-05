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09:13, 5 мая 2025

Власти Новороссийска насчитали 95 пострадавших от атаки дронов квартир

Разрушенные в результате атаки БПЛА квартиры в Новороссийске. Кадр из видео с телеграм-канала главы города Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11567

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 95 квартир в разных районах Новороссийска пострадали в результате массовой атаки беспилотников, часть из жилых помещений разрушены полностью.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. Власти города объявили режим ЧС. По их предварительным данным, более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

Двое из четырех членов семьи ростовчан, пострадавших в Новороссийске при атаке дрона, позже были перевезены в больницу Краснодара.

Обследование территорий и поквартирный обход жилых помещений проходил в Новороссийске с самого утра 4 мая после снятия сигнала об опасности.

Одна из пострадавших в результате атаки БПЛА квартир в Новороссийске. Скриншот из телеграм-канала главы города Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11568"В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. Работы по их восстановлению будут выполнены в ближайшее время. Электричество и интернет оперативно восстановлены, - сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале. - В Центральном районе пострадала 31 квартира – выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир". 

При этом, по данным местных властей, в Южном районе в многоквартирном доме полностью разрушены две квартиры, а еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. "Всего здесь повреждены 42 квартиры", - сказано в сообщении.

При этом в Новороссийском и Приморском внутригородском районах повреждении объектов инфраструктуры и жилых домов зафиксировано не было.

"Обследование территории продолжается. Основная задача – оперативно составить все акты обследования помещений, чтобы жители смогли получить как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества, - заявил глава города Андрей Кравченко. - Подрядчики и управляющие компании многоквартирных домов также окажут помощь".

Одна из пострадавших в результате атаки БПЛА квартир в Новороссийске. Скриншот из телеграм-канала главы города Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11568По мнению главы Новороссийска, в настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет, написал он в своем телеграм-канале.

"Вчера в нашем доме случилась беда, бпла разнес в щепки квартиру со спящей семьей внутри, - написал 4 мая автор поста в телеграм-канале "ЧП Новороссийск". - От силы того взрыва сам испугался не на шутку. А что пережили те люди, даже страшно представить".

Издание "Блокнот Новороссийск" приводит историю хозяйки одной из пострадавших квартир Екатерины. В момент атаки БПЛА женщина и ее семья были на отдыхе.

"Мы были в Геленджике, отмечали мой день рождения с близкими. Рано утром, около восьми, я проснулась и начала читать новости. И вдруг увидела пост про ЖК «Аврора». Моя первая мысль была: «Люди живы?», - рассказала Екатерина.

 По словам женщины, свою квартиру на фото она не узнала. "Это точно не наша квартира! На фото казалось, что это соседний подъезд. Но потом я зашла в общедомовой чат и увидела снимок балкона нашей квартиры. Я его узнала по панелям. В этот момент у меня будто земля ушла из-под ног. Я думала, что потеряю сознание. Мы быстро собрали вещи и поехали в Новороссийск, чтобы увидеть всё своими глазами". 

Пострадавший в результате атаки БПЛА многоквартирный дом в Новороссийске. Скриншот из телеграм-канала главы города Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11568Когда Екатерина приехала, возле дома стояли люди и полиция, в к квартиру хозяев пустили позже. "Я стояла на коленях среди стекол, пыли и развалин моего «гнёздышка», которое мы создавали своими руками, вкладывая в него всю душу и силы", - поделилась девушка.

По ее словам, в квартире почти не осталось балкона, спальня разрушена: кровать осталась под бетонной плитой, а натяжной потолок поплавился. Взрыв выбил все двери, окна были разбиты, все стены - в трещинах. Единственное место, которое осталось целым — ванная комната. "Если бы мы были дома, трагедии не избежать", - уверена Екатерина.

Напомним, что в тот же день массовой атаке дронов подверглась и Ростовская область. Там в поселке Целина в результате загорелись крыши двух домов. Пять человек, эвакуированные из дома с загоревшейся крышей, разместились у родственников. В ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. По данным Минобороны, 11 дронов обезврежены над территорией Ростовской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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